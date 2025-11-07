11／21-23盛大登場 彰化媽祖祈福文化節 一次拜13媽祖

彰化縣長王惠美（前左二）歡迎大家來參與彰化縣媽祖祈福文化節活動。（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

二０二五彰化縣媽祖祈福文化節活動，二十一日至二十三日在社頭鄉枋橋頭天門宮盛大登場。縣長王惠美七日出席宣傳記者會並表示，活動期間可以一次拜十三尊媽祖，還有媽祖聯合遶境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等，歡迎大家蒞臨彰化，體驗精彩的宗教文化及無限魅力。

王惠美表示，今年活動有四大亮點，適逢枋橋頭天門宮建宮二百七十週年，舉辦文物特展，展出的泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見。規劃十三間宮廟平安符集章活動，集滿五枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。

活動有明華園戲劇總團歌仔戲演出、即將成真火舞團表演及媽祖祈福晚會。祈福走透透大型桌遊一起玩，骰子六面為愛情、健康、學業、事業、財富、友情，前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。

二十一日上午十點，社頭枋橋頭天門宮將集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮共十三間宮廟辦理駐蹕典禮，會香合爐。晚上七點社頭果菜市場有明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》。

二十二日上午九點，十三間宮廟媽祖車行遶境社頭街區。晚上七點由即將成真火舞團帶來國際級火舞表演。二十三日下午四點辦理聯合祈福典禮，晚上七點安排媽祖祈福晚會，邀請知名歌星演唱，同時舉辦摸彩活動。