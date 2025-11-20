11/22小雪到！4生肖健康拉警報 「門窗通風」避成毒氣室

今年國曆11月22日早上9時36分迎來「小雪」節氣，天氣更冷一些，民俗專家楊登嵙提醒，4生肖在未來半個月需留意健康狀況，其他民眾也要注意環境通風，過猶不及都不好。

24節氣的「小雪」將至，民俗專家楊登嵙提醒生肖鼠、蛇、猴、狗要多注意身體健康情況。（示意圖／取自photoAC）

民俗專家楊登嵙表示，在2025年小雪節氣開始的半個月時間，生肖鼠、蛇、猴，狗可能出現小病小痛，他呼籲，這段時間應避免吃濕熱和油炸類的食物，且應適時休息紓解壓力，以防過度勞累導致神經緊張、失眠多夢等毛病。

此外，天氣漸冷，許多人也許會關上門窗保暖，但楊登嵙提醒，室內的通風、濕度也不可忽略，如果室內關的密不透風，不到3小時就會讓室內二氧化碳量暴增3倍以上，細菌、灰塵等物質也會大量增加，反而對身體更不好。

起居方面，因為環境寒冷，中醫有「頭為諸陽之會」的說法，意思是頭部為所有陽經匯聚之處，楊登嵙建議多加衣物禦寒，也可戴帽子防寒、保護陽氣。

如習慣晨間運動，也可等太陽完全升起之後，或是午後時分，先做熱身運動再開始後面的運動行程，有助於陽氣潛藏，陰精蓄積。又因此時晝短夜長，可趁閒暇時多到戶外走動、曬曬太陽，補足陽氣，幫助維持愉悅心情。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

