11/22小雪節氣到！這4生肖恐小病纏身 飲食、作息有「避免濕熱食物」
2025年11月22日，節氣進入「小雪」，這是冬季的第二個節氣，標誌著天氣逐漸轉冷，降水形式由雨轉為雪。根據古籍《群芳譜》的記載，「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，意指此時雖然氣溫下降，但地面尚未完全冰凍，降雪量不大。這段時間，健康方面需要特別注意的生肖包括鼠、蛇、猴和狗，這些生肖的人可能會出現小病小痛，建議避免食用油炸等濕熱食物，以減少不適。
▲ 2025年11月22日，節氣進入「小雪」，是冬季的第二個節氣。（圖／shutterstock）
食的開運大法
在小雪節氣，飲食應遵循「秋冬養陰」的原則，避免過於生冷或燥熱的食物。適合的食物包括溫補性和益腎食品，如羊肉和甲魚。對於血熱或血粘稠的人，應選擇偏涼或平性的食物，並且涼性食物如白菜、蘿蔔應熟吃。冬季也是心血管疾病的高發期，適量食用酸性食物如蘋果和橘子，有助於軟化血管和提高免疫力。老年人則應增加優質蛋白的攝入，如雞蛋和豆腐，以增強抵抗力。
衣的開運大法
隨著氣溫下降，保暖成為重中之重。中醫認為「頭為諸陽之會」，因此頭部的保暖尤為重要，建議佩戴帽子以防風寒，保護陽氣。
住的開運大法
冬季人們常緊閉門窗以保持室內溫暖，但這可能導致空氣不流通，增加二氧化碳和有害物質的濃度。建議適時開窗通風，保持室內空氣清新，避免因濕度過低而引發的不適。
行的開運大法
小雪節氣強調「養藏」陽氣，建議早睡晚起，尤其是老年人，應在太陽升起後再起床，以確保充足的睡眠。晨練最好安排在日出後或午後，以避免寒冷對身體的影響。
育的開運大法
冬季常曬太陽有助於壯陽氣、溫通經脈，對調節情緒和改善身體狀態有益。適當的戶外活動能促進血液循環，提高免疫力，但需注意做好熱身運動，以防感冒。
樂的開運大法
隨著夜晚時間增長，人們容易感到抑鬱。建議多參加戶外活動，曬太陽，聽音樂，以保持愉悅心情，避免宅在家中成為「憂鬱男女」。
▲ 小雪節氣的到來提醒我們在寒冷的季節裡，應該更加注重身心的調養。（圖／shutterstock）
