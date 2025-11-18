11／22迎小雪大轉運 命理師親揭開運黃金10分鐘「1杯水納財」

命理專家柯柏成分享小雪開運方法。（示意圖／Pexels）

今年二十四節氣的「小雪」將於11月22日上午9時35分18秒到來，命理專家柯柏成指出，小雪不僅象徵氣候轉冷、雨水轉雪，也是傳統命理學中天地能量交替、氣場最易轉換的重要時刻，被視為迎接新氣運的關鍵節點；柯柏成老師也特別提到，在交節氣後的「黃金10分鐘」，更被認為是最適合進行開運儀式的黃金時段。

民俗記載，小雪每年約在11月22日至23日之間，太陽到達黃經240度即為小雪，而今年小雪落在國曆11月22日、農曆10月3日。而《月令七十二候集解》中提到，「雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪。小者未盛之辭。」意指此時天氣雖寒，但地氣尚未深凍，因此降雪量小。古籍《群芳譜》亦提到：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」反映小雪節氣的天氣特徵。

柯柏成老師透露，傳統命理學中「交節氣」時刻，被視為天地能量更新之際，氣場波動大，也最容易吸收新能量並啟動新的運勢循環。因此在小雪節氣的精準時間點進行儀式，被認為能事半功倍。

他進一步說明，小雪開運法為接水納財，在當日上午9時35分起的10分鐘內，準備一杯清水，最好用「陰陽水」（半熱半冷），水杯朝代表水的北方，並心中默念「小雪至，寒氣來，水神納財入我懷。」在10分鐘結束後，把這杯水喝下，即象徵吸收新運氣、財氣與智慧。

柯柏成老師也表示，小雪屬水，水氣旺盛，在此期間以水承接能量，是一年之中最能有效開啟水運與財運的時刻之一。若能善用節氣，有助為未來一個月打下良好運勢基礎。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

