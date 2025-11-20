11/22迎小雪！6生肖運勢最旺 財運「擋都擋不住」
今年二十四節氣的「小雪」將於11月22日到來，《搜狐網》命理專欄表示，「6生肖」在11月22日這天運勢最旺，擋都擋不住。
生肖馬
生肖馬將在11月22日迎來財運爆發日。這天，屬馬的人彷彿被財神爺眷顧，工作中可能會遇到意想不到的機遇，例如突然接到大型專案，或獲得主管賞識而得到晉升機會。這些機會不僅能讓屬馬的人在事業上更上一層樓，還能帶來豐厚的收入。投資方面，屬馬的人這天運氣也相當不錯，若有投資理財產品的想法，可大膽嘗試，但仍需謹慎評估風險。
生肖兔
屬兔的人在這天財運同樣亮眼，主要是透過貴人相助。他們可能會在工作中遇到難題時，得到同事或主管的援手，讓工作進展更順利。財運方面，貴人的幫助可能帶來新的賺錢機會，例如介紹優質客戶或推薦好的投資項目。此外，屬兔的人這天在偏財運方面也有不錯表現，可適當參與抽獎、刮樂等活動，有機會獲得意外之喜。
生肖豬
生肖豬的整體運勢較為穩定，財運表現不俗。他們可能會透過努力工作，獲得穩定收入。在消費方面，屬豬的人這天較為理性，不會盲目購買不必要的物品，能合理安排收支，讓財庫越來越充實。若有理財想法，可考慮選擇定期存款、國債等穩健的理財產品。
生肖猴
屬猴的人在11月22日活力充沛，工作表現積極主動，能夠承擔具有挑戰性的任務並出色完成。這種積極的工作態度不僅能在職場上贏得良好口碑，也能帶來更多賺錢機會。財運方面，屬猴的人這天正財運旺盛，可能因工作出色而獲得獎金或提成等額外收入。
生肖虎
生肖虎在事業上可能獲得助力，財運隨之提升。他們可能會與合作夥伴達成良好合作關係，透過互利共贏獲得更多財富。投資方面，屬虎的人這天判斷力較為準確，能抓住好的投資機會，但仍需保持冷靜，充分考慮風險因素，做出理性決策。
生肖龍
屬龍的人財運平穩，可能透過穩紮穩打的方式逐步累積財富。工作中，他們能認真負責地完成每項任務，獲得穩定收入。理財方面，屬龍的人這天注重長期規劃，會根據自身財務狀況和未來目標制定合理的理財計畫。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
