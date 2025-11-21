11/22「小雪」 羊肉爐、薑母鴨訂位滿！進補關鍵食物曝

小雪節氣將至，民眾紛紛透過溫補食物增強身體能量！中醫師周宗翰建議，可攝取牛羊肉、栗子、核桃及黑色食物如黑木耳等，有助改善手腳冰冷症狀。連鎖羊肉爐店與薑母鴨業者表示，週末訂位已達5至8成滿，顧客消費力驚人，甚至點購八九隻黃金蟹、兩隻帝王蟹等高級食材。專家提醒，進補應注意肉菜1:1比例，高血壓、痛風、高血脂患者應避免過度進補，以免增加身體負擔。

22日是24節氣的小雪。有不少民眾已經提前訂位。要吃羊肉爐進補。（圖／TVBS）

小雪節氣將至，許多民眾紛紛透過溫補食物來增強身體能量。連鎖羊肉爐店大安店店長小希表示，目前店內訂位已達4成至5成，預計未來會上升至6至7成。即使週末氣溫短暫回升，生意仍然相當興隆。小希解釋，他們選用六至七個月大的羊隻烹煮，這樣可以減少腥味。店內最受歡迎的料理包含滿滿的羊肉，搭配金針菇、番茄、豆腐及羊肉丸，還有額外的麻油羊肉。

廣告 廣告

麻油羊肉被不少民眾指定，作為進補的菜色。（圖／TVBS）

薑母鴨業者陳品銨也分享類似的經驗，表示週五週六的訂位已接近8成滿。顧客消費力驚人，甚至點購八九隻的黃金蟹和兩隻帝王蟹等高級食材。這顯示民眾在進補季節毫不手軟，願意享用最豐盛的餐點。

羊肉爐業者坦言，即使週末會短暫回溫。但仍不影響整體訂位狀況。（圖／TVBS）

中醫師周宗翰建議，在小雪時節，人體進入儲備能量狀態，適合進補和加強保暖。他推薦食用黑木耳、黑豆等深色蔬果，這些食物對身體調節有很好的幫助。此外，栗子和核桃也能改善手腳冰冷的問題。對於乾咳、皮膚乾癢等症狀，則可食用梨、白蘿蔔、蜂蜜、山藥、蓮藕和胡蘿蔔來補氣。

然而，進補也需注意平衡。周宗翰強調，由於近期天氣可能出現偏熱的情況，在食用溫熱食物時應多加青菜，肉菜比例最好保持1:1。建議選擇大白菜、木耳、高麗菜和蘿蔔等涼性蔬菜來幫助去火。有些顧客會自備蘋果、橘子等涼性水果，也是不錯的選擇。

特別提醒高血壓、痛風和高血脂等慢性病患者應該減少進補食物的攝取，因為過度進補可能造成身體負擔。雖然天氣尚未完全轉冷，但適度進補、多吃蔬菜並保持良好睡眠，才能真正達到養生的效果。

更多 TVBS 報導

小雪4生肖健康亮紅燈！命理師警告「忌緊閉門窗」 恐變毒氣房

小雪來了！開窗散濁氣 準備「兩寶配口訣」馬年運勢一飛衝天

小雪大轉運！10分鐘「黃金開運法」 財運智慧滾滾來

曾稱「遺傳性高血壓」免役！金鐘視帝薛仕凌閃兵自首 30萬交保

