11/23-11/29 星座周運「金土三分 土星順行雙魚」

本周金星與土星形成穩定三分相，加上土星在雙魚座正式順行，提醒我們：愛、錢、承諾、不再只是夢，而是需要具體行動的事。感情不再只講感覺，金錢不再只是幻想，而是更務實的安排、真正能落地的選擇。

<牡羊座>

本周的戀愛關係將進入現實考驗，曖昧是否值得、關係是否能走長久，都需要務實思考。本週適合談合作、簽約、重新整理人脈，能遇到可靠夥伴。財運提升但不宜衝動投資。

<金牛座>

本周你的工作努力將看見明確的成果，名聲、客戶累積、回頭客都將是關鍵。感情更需要「穩定陪伴」才能更進入深化的親密關係。財運在本周將穩步成長，但花錢需克制過度享受。

廣告 廣告

<雙子座>

本周你的創意點子將能具體成形，很適合安排上課、推出作品、做企劃。戀愛關係上需與對方真誠以待，不玩曖昧遊戲才能走得更長久。本周的財運來自技術與專業展現。

<巨蟹座>

本周由於家人的支持，將讓你更有力量，過去的紛爭也能重新修補。愛情方面將更為重視安全感與關注彼此共同的未來。工作方面需更為耐心，成果慢但深。財運偏向存款、穩定累積。

<獅子座>

本周在說話與表現將帶來機會，非常適合會議、提案、面試、曝光。感情方面將有不錯的異性緣，桃花將來自實際交流而不是網路幻想。本周在合作與簽約前請確認細節。

<處女座>

本周將非常適合整理財務、談價錢、增加額外收入。感情方面需要更為務實，你將不再被甜言蜜語誘惑。有對象的你如果彼此願意一起努力，關係將能更穩固。金錢與感情都要往內在看而非看表面。

<天秤座>

本周由於金星加持你的魅力，然土星要求你把「自我價值」放回中心，因此在感情方面需要重新定義角色與界線。工作方面將靠著專業獲得對方的信任。財務方面將有改善的趨勢。

<天蠍座>

本周心裡卡住的事將逐漸放下，情緒也將逐漸穩定並為你帶來好運。感情方面不必急著向對方表態，工作方面真正的默契來自時間的累積，將逐漸進入默默累積期。

<射手座>

本周在生活方面很適合擴大社群互動與人脈連結，可安排課程或是與人洽談合作機會，夢想不再只是空想，要擬定實作築夢計畫。感情方面要評估彼此的共同價值，而非只是一時的激情。

<摩羯座>

本周在事業方面將迎來成就與責任，你所待的位置越高、越需穩定決策。感情方面需要以行動保護對方，而非理性壓抑情感。財運方面在本周將會比過幾周更為穩定。

<水瓶座>

本周非常適合考證照與規劃進修、生活方面可以拓展新領域。夢想要有期限與計畫，才能帶來真實的回報。感情方面更需與另一半培養共同信念才能彼此成長，而不是僅僅追求新鮮感。

<雙魚座>

本周由於土星的順行，你的轉捩點將來臨，過去拖延的、模糊的、逃避的，將被迫重新整理。感情方面將不再靠夢幻想像，真正懂得互相成長的人才能留下。金錢與責任同步上升。 資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。

更多品觀點報導

11/16–11/22 「星座周運」「水逆天蠍 天蠍新月 太陽入射手」

11/9-11/15星座周運「水星逆行射手 木星逆行巨蟹」

