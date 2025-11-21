11/23-11/29 星座周運「金土三分 土星順行雙魚」
本周金星與土星形成穩定三分相，加上土星在雙魚座正式順行，提醒我們：愛、錢、承諾、不再只是夢，而是需要具體行動的事。感情不再只講感覺，金錢不再只是幻想，而是更務實的安排、真正能落地的選擇。
<牡羊座>
本周的戀愛關係將進入現實考驗，曖昧是否值得、關係是否能走長久，都需要務實思考。本週適合談合作、簽約、重新整理人脈，能遇到可靠夥伴。財運提升但不宜衝動投資。
<金牛座>
本周你的工作努力將看見明確的成果，名聲、客戶累積、回頭客都將是關鍵。感情更需要「穩定陪伴」才能更進入深化的親密關係。財運在本周將穩步成長，但花錢需克制過度享受。
<雙子座>
本周你的創意點子將能具體成形，很適合安排上課、推出作品、做企劃。戀愛關係上需與對方真誠以待，不玩曖昧遊戲才能走得更長久。本周的財運來自技術與專業展現。
<巨蟹座>
本周由於家人的支持，將讓你更有力量，過去的紛爭也能重新修補。愛情方面將更為重視安全感與關注彼此共同的未來。工作方面需更為耐心，成果慢但深。財運偏向存款、穩定累積。
<獅子座>
本周在說話與表現將帶來機會，非常適合會議、提案、面試、曝光。感情方面將有不錯的異性緣，桃花將來自實際交流而不是網路幻想。本周在合作與簽約前請確認細節。
<處女座>
本周將非常適合整理財務、談價錢、增加額外收入。感情方面需要更為務實，你將不再被甜言蜜語誘惑。有對象的你如果彼此願意一起努力，關係將能更穩固。金錢與感情都要往內在看而非看表面。
<天秤座>
本周由於金星加持你的魅力，然土星要求你把「自我價值」放回中心，因此在感情方面需要重新定義角色與界線。工作方面將靠著專業獲得對方的信任。財務方面將有改善的趨勢。
<天蠍座>
本周心裡卡住的事將逐漸放下，情緒也將逐漸穩定並為你帶來好運。感情方面不必急著向對方表態，工作方面真正的默契來自時間的累積，將逐漸進入默默累積期。
<射手座>
本周在生活方面很適合擴大社群互動與人脈連結，可安排課程或是與人洽談合作機會，夢想不再只是空想，要擬定實作築夢計畫。感情方面要評估彼此的共同價值，而非只是一時的激情。
<摩羯座>
本周在事業方面將迎來成就與責任，你所待的位置越高、越需穩定決策。感情方面需要以行動保護對方，而非理性壓抑情感。財運方面在本周將會比過幾周更為穩定。
<水瓶座>
本周非常適合考證照與規劃進修、生活方面可以拓展新領域。夢想要有期限與計畫，才能帶來真實的回報。感情方面更需與另一半培養共同信念才能彼此成長，而不是僅僅追求新鮮感。
<雙魚座>
本周由於土星的順行，你的轉捩點將來臨，過去拖延的、模糊的、逃避的，將被迫重新整理。感情方面將不再靠夢幻想像，真正懂得互相成長的人才能留下。金錢與責任同步上升。 資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。
更多品觀點報導
11/16–11/22 「星座周運」「水逆天蠍 天蠍新月 太陽入射手」
11/9-11/15星座周運「水星逆行射手 木星逆行巨蟹」
其他人也在看
4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟
《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4星座財運噴發！一路旺到年底 準備數錢數到手軟
4星座財運噴發！一路旺到年底 準備數錢數到手軟EBC東森新聞 ・ 16 小時前
３星座「傻人有傻福」有望變有錢人！射手樂觀吸財富，這星座易獲貴人相助
在這個競爭激烈的社會中，許多人都在為財富自由的夢想而努力打拼，有些人汲汲營營卻成效不佳，有些人卻似乎天生就擁有超強財運，輕鬆累積財富。《搜狐網》命理專欄指出，在12星座中，射手座、金牛座和雙魚座堪稱是食尚玩家 ・ 1 天前
【水象星座運勢】11/21 巨蟹座人際熱絡、天蠍座管理風險、雙魚座驛馬旺動
★巨蟹座：人際熱絡，容易有意外活動邀約。工作宜事必躬親，避免無謂爭吵。 ★天蠍座：計劃趕不上變化，人際關係突發狀況多。花錢不手軟，宜管理風險。 ★雙魚座：驛馬旺動，忙碌奔波。事業面臨競爭求勝的必要。宜做好向上管理。太報 ・ 3 小時前
小孟老師運勢／財神爺眷顧3星座！射手有豐盛獲利入袋
生活中心／綜合報導11月21日（週五）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日獅子、處女、射手3星座財運旺，其中獅子座偏財運佳「優惠中獎率高」，處女座則有機會「打破財運枷鎖」，射手座也獲財神爺眷顧「豐盛獲利入袋」。民視 ・ 3 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 1 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 3 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前