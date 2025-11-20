11/24北台轉濕冷 吳德榮：南海熱帶擾動距離遙遠

今（21日）中部3500公尺高山有望追雪，環境仍吹東北季風，早晚偏涼。吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。

今天清晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲(左圖)、帶來北海岸、東北部局部降雨(右圖)。(圖/翻攝「洩天機教室」專欄)

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今、明(21、22日)兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為：北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

吳德榮指出，下週(23)日至週一(24日)白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一(24日)晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二(25日)下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下週三、四(26、27日)「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

至於南海附近的熱帶擾動發展是否影響台灣，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠、無影響。

