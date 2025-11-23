11/24開放郵局領現 臨櫃普發一萬規則看這
[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬現金，11月24日將開放郵局領現，為有效分流、方便民眾就近領取，提供行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間，首週也採取單雙數號分流措施。《NOWNEWS今日新聞》整理相關郵局領現懶人包，供讀者一次參考。
郵局領現時間？
114年11月24日開放郵局領現，領取期間至115年4月30日止，
郵局首週分流措施？
11月24日至29日領現首週，中華郵政將依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施。
65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限，將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。
郵局領現需帶物品？
郵局領現時，領有健保卡民眾，請務必攜帶具照片之健保卡領取；
未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。
郵局領現如何委託他人代領？
除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。
家屬如何幫新生兒代領？
115年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於115年5月22日前至郵局臨櫃領取。
