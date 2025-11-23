11/24開放郵局領現 臨櫃普發一萬規則看這

政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。總統賴清德：「新北市也要選出好的市長，大家說好不好，好的市長是哪一位（蘇巧慧），大聲一點（蘇巧慧），哇這麼剛好她就在現場。」首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭（圖／民視新聞）被總統點到名、蘇巧慧笑得燦爛、趕緊起身跟大家揮揮手。賴總統參加新北宜蘭同鄉會，趁機跟宜蘭鄉親們大力推荐，已被選對會推舉、提名參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。總統賴清德：「蘇巧慧可以說是真的非常理想，非常理想她也是，台大法律系的高材生，也留學美國，在立法院那麼多屆，表現非常傑出，所以我常常在說，如果新北市可以讓蘇巧慧帶領，新北市一定會愈來愈好，大家說對不對。」這是賴總統首次公開推薦，不過既然是"宜蘭"同鄉會，已被民進黨正式提名的律師林國漳，當然沒缺席。總統賴清德：「中央要推動地方建設，需要地方大家共同合作，我們要選出一個好的縣長，什麼叫做好的縣長呢，第一要正派第二要溫暖，第三我認為也要專業，我在這邊要跟大家拜託，敬請大家全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師好不好。」國民黨籍宜蘭縣議長張勝德參加新北宜蘭同鄉會（圖／民視新聞）合照、握手，賴總統走到哪，林國漳和蘇巧慧，兩位候選人都黏緊緊。而總統更是連續兩周和林國漳合體，大力拉抬，不過仔細看，上週才發布參選聲明的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德也在場，雙方在台下幾乎零互動。距離2026地方大選倒數一年，藍綠不管是已被提名、還是潛在人選，都已各自抓緊機會拚曝光，努力爭取民眾支持。原文出處：首度站台蘇巧慧！賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭 更多民視新聞報導立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格

民視影音 ・ 1 天前