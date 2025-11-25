11/25世界無肉日 虎尾環保站蔬食婚宴
今天是世界無肉日，蔬食婚宴也掀起新風潮，在雲林虎尾環保教育站，一場婚禮、大家齊聚共善，還有對面舊有的豬舍撤場，志工努力奔走，要將虎尾竹圍聯絡點，打造為蔬食環保教育園區，讓推廣蔬食更easy。
歡喜中，也不捨，給女兒最好的嫁妝，是蔬食喜宴。
新娘 楊于萱：「人生大事的節日，可以蔬食共善不要殺生，沒想到剛好就是，爸爸也是在30年前，也是選在今天(結婚)。」
慈濟志工 楊智欽：「有歡喜 有帥啦，我還賺到一個兒子 今天添丁啦，以蔬食婚宴來祝福新人，跟女兒于萱 試吃又試吃，要找到美味的，讓大家對素食觀感變好。」
食材講究天然少素料，吃了精氣神十足。
賓客 王美秀：「有百合 有椰果啊 對不對，椰奶的香 吃了有香氣，我會回去研究看看。」
慈濟志工 方崑旺：「 吃完補充元氣 要去花蓮幫忙賑災 ，行動廚房 去到當地執行勤務了。」
婉謝禮金，但歡迎隨喜善款，馳援災區。
慈濟志工 楊智欽：「賓客來可隨喜(功德款)，他會覺得 我吃這一餐，不會不好意思 我也有付出喔。」
慈濟虎尾環保教育站，鄰居是多年的養豬戶，志工努力奔走、扭轉現況。
慈濟志工 楊智欽：「被更專業的養豬戶買走，也跟對方溝通看 是否不再飼養，我幫忙收購起來，當初要做環保站也有很多考驗，我分享給他聽，他聽完也有些心動。」
大愛新聞記者 吳意萱：「這座占地500坪，約30歲的養豬場，即將在明年慈濟60 成為一座，多功能的蔬食環保教育園區。」
現有環保站，規畫作蔬食推廣園區、中央廚房；新增用地，則擴大規畫作環保站、佛堂、惜福屋和倉庫。從長輩到幼兒，各年齡層用品，她都熟悉。
慈濟志工 張錦惠：「秒收的娃娃車，這個按下去有沒有 就收起來了，我要做阿祖了。」
少子化衝擊，企業關門大吉，將全新嬰童用品全數捐出。
慈濟志工 張錦惠：「師兄特地做的倉庫，都是愛的世界的衣服，雨傘啦 雨衣啦 推車啦，都是全新的 一大堆琳瑯滿目 。」
慈濟志工 張錦惠：「PO出去 (義賣)成績也都不錯，一指神功 愛遍全球。」
慈濟志工 楊智欽：「這樣慢慢整理 看花了多少時間，(那是什麼聲音) 喔這算熱感應的喔，看到電燈亮就在叫，這都新的喔 你看 (包裝還在)，沒了 沒了 沒了(鬧鐘)功能正常，惜福屋 運作得很好，給你的規格是像書軒，別把它變成雜貨店喔，一定要為它整理成更大的空間，讓垃圾減量 回收物也減量。」
發揮蔬食、環保、教育多功能，盼望擴大影響力，留給下一代，更美好的生活。
更多 大愛新聞 報導：
視力損傷出現幻覺 光影閃爍.動物出沒
早安慈濟情│新加坡義診中心值班 意外驚喜感動滿懷
