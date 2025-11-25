11/25世界無肉日 虎尾環保站蔬食婚宴

今天是世界無肉日，蔬食婚宴也掀起新風潮，在雲林虎尾環保教育站，一場婚禮、大家齊聚共善，還有對面舊有的豬舍撤場，志工努力奔走，要將虎尾竹圍聯絡點，打造為蔬食環保教育園區，讓推廣蔬食更easy。

歡喜中，也不捨，給女兒最好的嫁妝，是蔬食喜宴。

新娘 楊于萱：「人生大事的節日，可以蔬食共善不要殺生，沒想到剛好就是，爸爸也是在30年前，也是選在今天(結婚)。」

慈濟志工 楊智欽：「有歡喜 有帥啦，我還賺到一個兒子 今天添丁啦，以蔬食婚宴來祝福新人，跟女兒于萱 試吃又試吃，要找到美味的，讓大家對素食觀感變好。」

食材講究天然少素料，吃了精氣神十足。

賓客 王美秀：「有百合 有椰果啊 對不對，椰奶的香 吃了有香氣，我會回去研究看看。」

慈濟志工 方崑旺：「 吃完補充元氣 要去花蓮幫忙賑災 ，行動廚房 去到當地執行勤務了。」

婉謝禮金，但歡迎隨喜善款，馳援災區。

慈濟志工 楊智欽：「賓客來可隨喜(功德款)，他會覺得 我吃這一餐，不會不好意思 我也有付出喔。」

慈濟虎尾環保教育站，鄰居是多年的養豬戶，志工努力奔走、扭轉現況。

慈濟志工 楊智欽：「被更專業的養豬戶買走，也跟對方溝通看 是否不再飼養，我幫忙收購起來，當初要做環保站也有很多考驗，我分享給他聽，他聽完也有些心動。」

大愛新聞記者 吳意萱：「這座占地500坪，約30歲的養豬場，即將在明年慈濟60 成為一座，多功能的蔬食環保教育園區。」

現有環保站，規畫作蔬食推廣園區、中央廚房；新增用地，則擴大規畫作環保站、佛堂、惜福屋和倉庫。從長輩到幼兒，各年齡層用品，她都熟悉。

慈濟志工 張錦惠：「秒收的娃娃車，這個按下去有沒有 就收起來了，我要做阿祖了。」

少子化衝擊，企業關門大吉，將全新嬰童用品全數捐出。

慈濟志工 張錦惠：「師兄特地做的倉庫，都是愛的世界的衣服，雨傘啦 雨衣啦 推車啦，都是全新的 一大堆琳瑯滿目 。」

慈濟志工 張錦惠：「PO出去 (義賣)成績也都不錯，一指神功 愛遍全球。」

慈濟志工 楊智欽：「這樣慢慢整理 看花了多少時間，(那是什麼聲音) 喔這算熱感應的喔，看到電燈亮就在叫，這都新的喔 你看 (包裝還在)，沒了 沒了 沒了(鬧鐘)功能正常，惜福屋 運作得很好，給你的規格是像書軒，別把它變成雜貨店喔，一定要為它整理成更大的空間，讓垃圾減量 回收物也減量。」

發揮蔬食、環保、教育多功能，盼望擴大影響力，留給下一代，更美好的生活。

