11/27國北教大130年校慶點燈祈福 簡文秀唱平安夜
生活中心／綜合報導
國立臺北教育大學是臺灣最悠久的教育大學，培育無數優秀教師與人才，校友超過二十多萬人。今年歡慶創校130週年，在感恩節當天2025年11月27日(星期四)下午5點30分，於國北教大行政大樓前廣場邀請各大宗派的領袖們蒞臨及點燈祈福。聲樂家簡文秀表示，為感念母校多年的栽培與教導，億光電子捐贈「全國最高15米聖誕樹」及「360吋LED戶外全彩電視牆」。
根據活動內容介紹，國北教大傑出校友聲樂家簡文秀將帶來「奇異恩典」為典禮獻上祝福，國北教大校友合唱團將攜手音樂系合作演唱校歌，共同祝福母校130週年，現場也將安排國北教大130周年校慶「130向前走」點燈祈福典禮，開心男團黑旋風以及薩克斯風孫維廷，都將帶來精采演出。
國北教大校友合唱團將攜手音樂系合作演唱校歌 共同祝福母校130週年。（圖／億光文化基金會提供）
國北教大130周年校慶「130向前走」點燈祈福典禮。（圖／億光文化基金會提供）
聲樂家簡文秀表示， 為感念國北教大的栽培與教導 億光電子捐贈「 全國最高15 米聖誕樹」及「 360吋LED戶外全彩電視牆」為校園增添節慶光彩 。在璀璨亮眼的聖誕樹下， 有簡文秀、開心男團黑旋風及薩克斯風孫維廷帶來的精湛演出， 更有校友及音樂系合唱團演唱校歌，並與全體來賓們高唱〈平安夜〉，以歌聲和樂聲串起滿滿的祝福 。
開心男團黑旋風將帶來精采演出。（圖／億光文化基金會提供）
薩克斯風孫維廷將帶來精采演出。（圖／億光文化基金會提供）
校方表示，活動免費免票、自由入場，誠摯邀請您一定要來參與這場點燈祈福典禮並見證這盛事！
原文出處：11/27國北教大130年校慶點燈祈福 簡文秀唱平安夜
