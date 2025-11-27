11/30-12/6 星座周運「水星順行天蠍 雙子滿月」
本周我們將遇到水星順行回到天蠍座，將讓我們重新面對真相與釐清界線，另外我們也將在12/5遇到雙子滿月。我們可以針對友誼互動以及人際關係方面的缺失與遺憾、透過滿月冥想來修補關係。
<牡羊座>
本周你會把心中的不滿全部攤開說，雖然衝動但有助釐清誤會。感情關係與合作上容易出現「界線不清」的問題，需要更直接表明需求。財務上有意外收支，避免衝動購物。
<金牛座>
本周與人合作、人脈與伴侶關係是關鍵。有人伸出橄欖枝，也有人讓你看清「不值得再忍」。滿月帶來合約或合作的最終決定。財運穩中有進，適合談薪或談合作條件。
<雙子座>
本周滿月將發生在你的本命領域，生活像是按下「重啟鍵」。某段關係、習慣或工作模式將迎來分水嶺。可能有新計畫、新形象或新開始。注意喉嚨與呼吸系統健康。
<巨蟹座>
本周你想讓自己安靜沉澱，但外界卻一直來敲門，可以適時去回絕他人的邀約，工作或家庭有事情需要你處理，也可能揭露某段感情或友情中的秘密。適合整理房間、清理人際名單。
<獅子座>
本周的社群與人脈、朋友動向將影響你對未來的決定。你可能加入新的團隊，也可能退出一段無效生活圈。留意過度熱心造成負擔。感情方面可能遇到朋友變成情人或是情人像朋友一般的相處氛圍。
<處女座>
本周你的工作表現將十分突顯，有被看見或被點名的機會，也可能被賦予重要的職責。本周也很適合整理檔案、做決策、提出改善方案。避免完美主義造成壓力。財務方面注意額外支出。
<天秤座>
本周你將開始重新相信某件事、某個人或自己的能力。也想為自己拓展新方向、學習新技能或準備旅行計畫。感情適合與對方長談了解彼此真正的想法，可重新定義彼此的期待。
<天蠍座>
本周水星順行在你的星座，你終於能把想說的話整理清楚。可能在談判、討債、談條件、談感情方面將會有進一步的突破。滿月提醒你注意金錢與信任問題，不要借錢給不確定的人。
<射手座>
本周在伴侶關係、合約與合作將會有明確的答案。人際關係方面有人將走進你的生活，也有人走出。你將重新定義什麼樣的人值得共事或共處。單身者將有曖昧關係的突破性進展。
<摩羯座>
本周你的工作將非常忙碌，需要整理細節、文件與檔案。也可能收到與健康、保險、醫療相關的重要消息。你可能被迫調整作息或重新安排工作流程。
健康方面要留意重感冒或體力透支。
<水瓶座>
本周你的靈感大增、人際關係上將人氣上升，創作與社群活動活躍，但也容易因為朋友或團隊意見分歧而受挫。感情上有機會遇到有趣的人，與曖昧者的互動將更進一步。
<雙魚座>
本周的生活重心將落在家庭、工作與目標選擇，你可能做出重要決定：換工作、搬家或重整生活方向。感情上需要對方給予更明確的安全感，很適合把心裡話說出口向對方真誠表達自己的感受。 資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。
更多品觀點報導
11/23-11/29 星座周運「金土三分 土星順行雙魚」
11/16–11/22 「星座周運」「水逆天蠍 天蠍新月 太陽入射手」
其他人也在看
跨年前最後衝刺！ 「3生肖」財運爆發 年底有機會發財
2025倒數30天，命理師小孟點名3生肖年底財運旺盛。屬蛇者靈感大開，能在資訊雜亂中找到賺錢方向，並獲關鍵人脈助攻；屬兔者續航力強，易遇貴人、合作與投資好機會，財源不費力上門；財運最強為屬虎者，行動力爆棚，只要看到機會就能迅速卡位，年終獎金與額外酬勞可望上門。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
鹹魚翻身！5星座受財神眷顧 明年準備轉運
鹹魚翻身！5星座受財神眷顧 明年準備轉運EBC東森新聞 ・ 1 天前
年末轉運！「4生肖」事業一飛衝天 貴人方位曝光
在年末的衝刺階段，單靠個人的努力往往不夠，若能獲得貴人的強力支持，事業和生活將如虎添翼。塔羅牌老師艾菲爾表示，這段時期，宇宙能量場特別青睞那些充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，將他們的努力轉化為實質的人脈回報。 「貴人運爆棚」的本質，其實是你過去所種下的善緣與魄力，開始集中發芽、結果。艾菲爾老師點名「4生肖」，年末將憑藉自身獨特的魅力和特質，在關鍵時刻獲得重要的指引、資源和支援，讓2025年的收尾工作順利無阻，事業運一飛衝天。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
12月4生肖有夠旺！事業機會、偏財收入齊漲
12月4生肖有夠旺！事業機會、偏財收入齊漲EBC東森新聞 ・ 17 小時前
4星座不畏寒冬逆勢起飛 事業愛情雙豐收祕訣一次看
●射手座作為一個永遠在路上的冒險家，射手座的冬天注定不平凡！射手座可能會在一次看似平常的散步中，偶遇改變職業生涯的伯樂；或是在聖誕派對的閒聊間，發現足以顛覆人生的興趣領域。那些曾經遙不可及的夢想，可能就在某個清晨突然照進現實。特別提醒：12月中旬的一次外出活...CTWANT ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 49 分鐘前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 6 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 6 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 22 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 2 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 4 小時前