11/30-12/6 星座周運「水星順行天蠍 雙子滿月」

本周我們將遇到水星順行回到天蠍座，將讓我們重新面對真相與釐清界線，另外我們也將在12/5遇到雙子滿月。我們可以針對友誼互動以及人際關係方面的缺失與遺憾、透過滿月冥想來修補關係。

<牡羊座>

本周你會把心中的不滿全部攤開說，雖然衝動但有助釐清誤會。感情關係與合作上容易出現「界線不清」的問題，需要更直接表明需求。財務上有意外收支，避免衝動購物。

<金牛座>

本周與人合作、人脈與伴侶關係是關鍵。有人伸出橄欖枝，也有人讓你看清「不值得再忍」。滿月帶來合約或合作的最終決定。財運穩中有進，適合談薪或談合作條件。

<雙子座>

本周滿月將發生在你的本命領域，生活像是按下「重啟鍵」。某段關係、習慣或工作模式將迎來分水嶺。可能有新計畫、新形象或新開始。注意喉嚨與呼吸系統健康。

<巨蟹座>

本周你想讓自己安靜沉澱，但外界卻一直來敲門，可以適時去回絕他人的邀約，工作或家庭有事情需要你處理，也可能揭露某段感情或友情中的秘密。適合整理房間、清理人際名單。

<獅子座>

本周的社群與人脈、朋友動向將影響你對未來的決定。你可能加入新的團隊，也可能退出一段無效生活圈。留意過度熱心造成負擔。感情方面可能遇到朋友變成情人或是情人像朋友一般的相處氛圍。

<處女座>

本周你的工作表現將十分突顯，有被看見或被點名的機會，也可能被賦予重要的職責。本周也很適合整理檔案、做決策、提出改善方案。避免完美主義造成壓力。財務方面注意額外支出。

<天秤座>

本周你將開始重新相信某件事、某個人或自己的能力。也想為自己拓展新方向、學習新技能或準備旅行計畫。感情適合與對方長談了解彼此真正的想法，可重新定義彼此的期待。

<天蠍座>

本周水星順行在你的星座，你終於能把想說的話整理清楚。可能在談判、討債、談條件、談感情方面將會有進一步的突破。滿月提醒你注意金錢與信任問題，不要借錢給不確定的人。

<射手座>

本周在伴侶關係、合約與合作將會有明確的答案。人際關係方面有人將走進你的生活，也有人走出。你將重新定義什麼樣的人值得共事或共處。單身者將有曖昧關係的突破性進展。

<摩羯座>

本周你的工作將非常忙碌，需要整理細節、文件與檔案。也可能收到與健康、保險、醫療相關的重要消息。你可能被迫調整作息或重新安排工作流程。

健康方面要留意重感冒或體力透支。

<水瓶座>

本周你的靈感大增、人際關係上將人氣上升，創作與社群活動活躍，但也容易因為朋友或團隊意見分歧而受挫。感情上有機會遇到有趣的人，與曖昧者的互動將更進一步。

<雙魚座>

本周的生活重心將落在家庭、工作與目標選擇，你可能做出重要決定：換工作、搬家或重整生活方向。感情上需要對方給予更明確的安全感，很適合把心裡話說出口向對方真誠表達自己的感受。 資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。

