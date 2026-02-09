11.5億威力彩今晚開獎！台彩「大獎面相」曝光：5特徵狂中

投注站。廖瑞祥攝



威力彩頭獎已經連29槓，頭獎累積金額上看11.5億元，9日晚間8時30分開獎；彩迷都在拚翻身機會，究竟什麼樣的人才有「大獎命」？根據台彩統計2023、2024年億元中獎人特徵，發現中獎者多為中高齡男性，其中「蒜頭鼻、濃眉、櫻桃小嘴、大耳、寬額頭」連續兩年出現在面相統計中。

究竟什麼樣的面容最容易獲得財神爺的眷顧？台彩針對2024年億元頭獎得主所做的數據統計，一張典型的「大獎臉」面部特徵大多為橢圓型臉、額頭寬、短又濃的眉毛、小眼睛、單眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇。

廣告 廣告

2023年億元中獎人，是傾向圓形臉、額頭高、一字型濃眉、大眼睛、雙眼皮、大耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴以及厚唇。

彩迷從中可以發現「蒜頭鼻、濃眉、櫻桃小嘴、大耳、寬額頭」是近兩年億元中獎人共同的臉部特徵。

至於先天運勢上，生肖屬馬、猴、豬的人在得主中比例最高，血型則以 O 型最具壓倒性優勢，星座方面則由摩羯座、雙魚座與獅子座並列最幸運的寶座。

2024年全年開出29注億元頭獎，將29名中獎人填寫的匿名問卷，結果顯示中獎者有27名是男性、2名女性，逾9成是男生，主要年齡分布在50～59歲，占了27.6%，其次為60～69歲占比約24.1%，相比2023年中獎年齡層則集中在40～59歲。

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告