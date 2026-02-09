11.5億頭彩買了嗎？威力彩連摃29期 冷熱門號碼全曝光

威力彩2/9頭獎上看11.5億元。資料照片



威力彩頭獎連29摃，今天（2／9）晚上頭獎上看11.5億元，若一注獨得可成為第五屆以來的次高頭獎得主。台彩官網統計，從威力彩開賣以來，第一區最熱門則是24號，第二區則是02號。讀者如果想一夜暴富，不妨準備好7個幸運數字，前往下注拚出最強財運。

台灣彩券公司預估今晚頭獎上看11.5億元，若1注獨得，將是第5屆第2高頭獎，而且威力彩自第4屆公益彩券以來，即103年至今12年來也只開過16次破10億元頭獎。什麼號碼最熱門？能不能用熱門號碼帶出頭獎好運？

台彩統計，96年至今威力彩第一區最熱門號碼是「24」，共開過330次，「3」、「38」也各開325次及318次。至於第二區最熱門號碼則是「2」，開過264次，再來是「5」開了253次、「4」開244次。至於第一區最冷門號碼則是「9」，只開過256次，第二區則以「6」最冷門，只開217次。

威力彩1人獨得最高頭獎是在104年4月23日連29摃後，由台中市霧峰區1注獨得30.04億元，其次是104年9月14日連40摃後在台北市士林區開出，1注獨得28.74億元，還有110年8月23日連41摃後，在新北市三峽區1注獨得27億元；108年8月12日在連46期摃後在台南市北區開出1注獨得20.47億元。另外，109年7月27日則是連摃47期後，頭獎31.25億元，最後由2注分得，分別開在台北市大安區及南投縣竹山鎮。

