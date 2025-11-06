11/5大滿月 也是北美原住民"海狸月"
你有看「超級月亮」嗎？5號晚間，是今年月球最接近地球的1次滿月，又稱為「近地點」滿月。天文學家指出，因為距離較近，所以月亮看起來，會比平均滿月時大7%、亮16%，讓月亮顯得更加壯觀。如果錯過，也沒關係，下1次的超級月亮，將於12月5號出現，民眾可把握機會，仰頭欣賞。
超級月亮緩緩升起，5號晚間，又圓又大的月亮呈現紅橙色，天文學家表示，非常契合秋天的氛圍。
天文學家 馬修：「當月球非常靠近地球時，我們可以觀測到超級月亮，這並不常發生。」
學者指出，「超級月亮」是指，距離地球36萬公里以內的「近地點」滿月，因距離較近，看起來，會比平均滿月時大7%、亮16%，讓月亮顯得更加壯觀。
天文學家 馬修：「海狸月(在北美地區)指的其實就是，11月的第1次滿月，每年都是如此，特別之處在於，具有極佳的觀賞角度。」
海狸月的名稱，來自北美原住民的傳統。此外，海狸為了儲備過冬，也會用樹木和樹枝築壩，海狸月因此得名。
北京天文館高級工程師 寇文：「因為月亮是在一個橢圓軌道上，圍著地球在轉，那麼橢圓軌道，它就有離地球近的時候，也有遠的時候，離地球近的時候，距離大概在36萬公里左右，當它遠的時候，就要超過40萬公里了。」
專家指出，今年共有3次超級月亮，這次是第2次，因為最接近地球，距離僅35.7萬公里，所以是今年最大、最亮的1次。民眾如果錯過，下次的超級月亮將於12月5號出現，可把握機會，仰頭欣賞。
