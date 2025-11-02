11/5迎近6年最大超級滿月 萊蒙彗星、獅子座流星雨續登場

受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭花蓮等地、有局部短暫陣雨，不過2日下午水氣減少，其他地區則為多雲到晴。

台北天文館表示，如果好天氣持續，民眾有機會看到又大又亮的滿月，因為5日晚間9時19分，月球將運行到距離地球最近的位置，為35萬6978公里，也是今年最大滿月。

台北天文館助理研究員段皓元表示，「月亮繞地球是橢圓形軌道，所以有的時候離地球近一點，有的時候離地球遠一點，所以每一次滿月遠近不一樣，大小就會不一樣，所以11月5日是今年的最大一次滿月。」

除了最大滿月，今年最亮的「萊蒙彗星」，也有機會在8日的過近日點間亮度最高，用雙筒望遠鏡，甚至肉眼就可觀賞。緊接在後的，還有平均每33年週期性出現的「獅子座流星雨」，今年極大期在17日，雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數約有10顆左右，流星特徵為速度極快，常留下明亮的尾痕。

記者訪問台北市民眾，黃小姐說：「感覺蠻浪漫的，一瞬間啊就不見了，可以許願這樣。」梁先生則表示，「有機會會想看這個流星雨，因為這個流星雨就是只有33年一次，這個蠻酷的。」

台北天文館指出，當晚輻射點於11時30分升起，之後流星將逐漸增多，民眾只要找個視野開闊光害少的地方，就可輕鬆以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

而在5日當晚，天文館也將在國父紀念館廣場辦理「最大滿月快閃」活動，邀請民眾一起欣賞、這次近6年來最大的超級滿月。