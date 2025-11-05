11/6中午恢復活豬運載 11/7恢復拍賣屠宰及屠體運輸

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日召開第48次會議，由農業部陳駿季指揮官主持，截至目前為止，除臺中案例場之外，全國無異常案例發生，應變中心宣佈，自11/6星期四中午12時起恢復活豬運載；11/7星期五凌晨0時起恢復拍賣、屠宰及屠體運輸，在經過運輸、拍賣、屠宰後，預計在11/8起市場開始供應溫體豬；而在達到「查核要落實、監控要即時、法令要完備」三要件前，仍維持禁止廚餘養豬。

陳駿季指揮官表示，10/21台中梧棲發現國內首例非洲豬瘟案例，經過15天後，中央災害應變中心與各地方政府共同完成了全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除了案例場外，未發現第二個案例，因此應變中心決定，依照產銷的作業程序，自明日（11/6）中午12時起，先恢復活豬運載，並在11/7凌晨0時起，恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。陳駿季指揮官進一步表示，為了確保產業安全，在達到「查核要落實、監控要即時、法令要完備」三要件前，仍維持禁用廚餘養豬。

防檢署動物防疫組組長林念農表示，為確保開市一切順利，全國肉品市場、屠宰場已在今日啟動擴大清消，並由屠宰衛生檢查人員全程監督。林念農提醒，在開放豬隻運輸及屠宰後，養豬場、肉品市場、屠宰場、運輸車等仍應落實各項防疫工作，包括養豬場應落實生物安全、人車出入管制、豬隻健康管理等，如果有異常死亡或疑似非洲豬瘟病徵的豬隻，也應立即主動通報，而肉品市場、屠宰場、動物運輸車輛也應落實清潔消毒。

應變中心表示，先前已公布一級生產鏈產業補助支持方案，除針對一級生產鏈從業人員/業者的輔導補助，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等，給予不同程度的補助，也將提供金融支持，該支持方案也在解封後11/7開始受理申請，另可以撥打諮詢專線，將有專人回覆。