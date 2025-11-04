11／7立冬到！適量食補養元氣 開運及禁忌辦法一次看

025年11月7日12點05分節氣來到「立冬」，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。（示意圖／pixabay）

2025年11月7日12點05分節氣來到「立冬」，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

2025年「立冬」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、兔、羊、豬，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！多注意休養生息，才能保持充沛的精力去解決各種難題。

以下提供食、衣、住、行、育、樂的「立冬」開運養生及禁忌：

一、食的開運大法：

冬季進行食補，是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。

「立冬」這一天，有所謂的「補冬」，因為古人認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，所以「羊肉爐」、「薑母鴨」等冬令進補餐廳開始高朋滿座，有些家庭還會燉麻油雞、四物雞來補充能量，順便犒賞一家人一年來的辛苦，有句諺語「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

二、衣的開運大法：

天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。 冬天要多注意防寒保暖，關心自己和家人的身體健康，特別是老人、孩子以及身體抵抗力較差的朋友。

三、住的開運大法：

燈光開運：我們需要溫暖的家，不是看起來冷冰冰的家，家需要感性的色調，所以，家裡的燈光要暖色系，要太陽光色調，而不是冷白色，若都是冷色調，會讓家人感覺家是不溫暖的，心情低落，甚至不想回家。有太陽光的暖色調也可以提升宅運，何不趁此機會將老舊不明亮的燈具換掉？ 家飾開運：將家中黑色、深藍色、灰黑色等冷色系的窗簾、門簾、枕頭、棉被等，更換成紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系。沙發或椅子可以加上暖色調的坐墊及背墊，相信感覺會煥然一新，家裡的氣場馬上提升，運勢就跟著好。 擺飾開運：樹木本來是在戶外生長的，我們若是用盆栽，移到室內栽種，這樣樹木會變成屬陰，須將其「轉陽」，就是在樹上綁一些紅色、金色漂亮的彩帶或小飾品。器具損壞，不堪使用，應丟棄而不是堆積在家裡，造成老舊雜亂。

四、行的開運大法：

應早睡晚起，日出而作，保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積，神清氣爽，好運自然來。

五、育的開運大法：

吸收陽氣：適當的戶外活動，曬曬太陽，吸收太陽的陽氣，對身體健康、對運氣，都有幫助。

六、樂的開運大法：

不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

