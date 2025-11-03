11/7立冬到！4生肖「勿暴食」護健康 開運撇步一次看

2025年立冬節氣將在國曆11月7日中午12時5分到來，民俗專家楊登嵙指出，「立冬」象徵冬季已經來臨，此時草木凋零，陽氣潛藏且陰氣盛極，提醒4生肖在未來半個月多留意健康狀況。

24節氣「立冬」將於11月7日到來，民俗專家楊登嵙提醒生肖虎、兔、羊、豬別暴飲暴食造成負擔。（示意圖／中天新聞）

民俗專家楊登嵙表示，「冬」有「終」、「凍」之意，萬物冬眠養精蓄銳，為來春生機勃發做準備。這段時間，生肖屬虎、兔、羊、豬的族群應避免暴飲暴食，否則可能引發腸胃受損帶來不適，平時也需適量運動放鬆身心，維持最佳狀態方可讓難題迎刃而解。

飲食方面，楊登嵙建議嚴冬少吃生冷食物，立冬進補也不宜過量，只要平衡各式營養，就能像諺語「立冬補冬，補嘴空」所說的，元氣補足自然神清氣爽招來好運，不再無精打采、畏畏縮縮。

冬天五行喜火調候，楊登嵙建議穿衣配飾可多用紅色一類的暖色系，讓身心處於明亮、溫暖。（示意圖／記者鄭緯浩攝）

由於冬季天氣寒冷，五行喜火調候，穿衣、住家或環境配飾的選擇上，可參考五行中「火」的顏色，包含紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，衣物保暖且居家環境明亮，新家具新氣象也有助於提升運勢。種植在室內的盆栽也需「轉陽」，只要為植物繫上紅色、金色的漂亮彩帶或小飾品即可。

生活上則建議保證睡眠充足，適時到戶外活動、曬太陽利於吸收陽氣，避免把自己關在家裡，情緒有所宣洩，身體健康能幫助陽氣潛藏，陰精蓄積，內心充滿溫暖，也有益於改善運勢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

