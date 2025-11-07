11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適

今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。星座命理專家小孟老師提醒，立冬這天有些禁忌和習俗須注意，此外有3個星座應多加小心身體健康。

立冬禁忌

1.立冬不宜過早外出

立冬天氣寒冷，年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷，外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

2.立冬不宜飲用大量熱水

立冬為極寒日，若飲用過熱的水，容易讓身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，導致不適。

（圖片來源：Pexels）

3.忌洗熱水澡過久

立冬極寒日，空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久，陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，導致皮膚乾、搔癢，更嚴重會脫皮。最好快速洗完，免得不小心就會冷到，容易讓筋骨酸痛。

4.忌運動激烈

立冬天氣較寒，過度跑步運動會導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

5.3星座好發身體疾病

巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

6.立冬後最好早睡早起

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

（圖片來源：Pexels）

立冬傳統習俗

1.立冬要補冬

古人認為立冬寒氣重，身體容易不適，因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

2.立冬拜祖先

立冬可拜祖先，感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

3.吃餃子

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故吃餃子就代表節日交替。

4.吃甘蔗

古人擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，且冬天也是一年最後的季節，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

5.立冬吃生蔥

古人立冬吃蔥，能讓身體散發體汗，使體內的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通。

