11/7立冬養生開運法！生肖屬「虎、兔、羊、豬」要注意 食衣住行育樂攻略

2025年11月7日中午12點05分，節氣正式進入「立冬」，這標誌著冬天的開始。「冬」字在古代有「終」或「凍」的意涵，象徵著萬物活動逐漸停滯，陽氣潛藏，陰氣盛極，為來春的生機勃發做好準備。在這個時節，草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物進入休眠狀態。

在這個「立冬」的半個月裡，特別需要注意健康的生肖包括屬虎、兔、羊、豬的人。這些人應避免暴飲暴食，以免腸胃受損引發疾病。此外，神經緊張的傾向也需要多加注意，建議多休息並進行適量運動，以放鬆身心。只有保持充沛的精力，才能有效應對生活中的各種挑戰。

以下是針對「立冬」節氣的食、衣、住、行、育、樂的開運養生建議：

一、食的開運大法：

冬季是進行食補的好時機，目的是抵禦嚴寒並補充元氣。建議少食生冷食物，也不宜過量進補。可以適當食用一些熱量較高的食品，如牛、羊肉，同時多吃新鮮蔬菜，選擇富含維生素且易於消化的食物。「立冬」這一天，許多人會選擇「補冬」，如享用「羊肉爐」、「薑母鴨」等冬令進補餐，或在家燉煮麻油雞、四物雞，這不僅補充能量，也是一種對家人辛勞一年的犒賞。

二、衣的開運大法：

冬季天氣寒冷，建議穿著紅色、粉紅色、紫色、橘紅色等暖色系的衣物，這不僅能提升心情，也能帶來好運。此外，注意防寒保暖，特別是老人、孩子及身體抵抗力較差的人群。

三、住的開運大法：

1. 燈光開運： 家中的燈光應選擇暖色系，避免冷白色調，這樣能讓家更溫暖，提升宅運。

2. 家飾開運： 更換家中冷色系的窗簾、門簾、枕頭等為暖色系，讓家裡的氣場煥然一新。

3. 擺飾開運： 室內盆栽可綁上紅色、金色的彩帶或小飾品，提升陽氣。損壞的器具應及時丟棄，避免雜亂。

四、行的開運大法：

建議早睡晚起，日出而作，確保充足的睡眠，有助於陽氣潛藏，陰精蓄積，讓你神清氣爽。

五、育的開運大法：

適當的戶外活動，曬曬太陽，吸收陽氣，對身體健康和運氣都有幫助。

六、樂的開運大法：

避免自我封閉，適當與朋友聚會，能讓內心充滿溫暖，提升運氣。

這些開運養生建議，旨在讓你在冬季保持健康和好運。希望大家在這個立冬節氣裡，能夠養精蓄銳，迎接更美好的未來。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

