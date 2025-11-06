11/8野柳假日活蟹市集限量活蟹福袋最後場次

(記者謝政儒新北報導)萬里蟹產季最受歡迎的「活蟹福袋」又來啦！野柳假日活蟹市集為感謝民眾熱情支持，捕蟹漁民將於11月8日再度加碼舉辦第二場活蟹福袋特賣活動，現場除限量活蟹福袋外，新北市政府漁業處也輔導在地萬里區漁會精心規劃「捕蟹趣」捕蟹體驗活動及「漁村漫慢遊」導覽活動，邀請大家走訪產地，親身體驗萬里蟹從海洋到餐桌的美味旅程。







活動現場不僅能品嚐萬里蟹，更能了解捕蟹過程與漁村文化，體驗萬里在地漁民的生活樣貌，感受海味魅力。新北市政府漁業處表示，萬里蟹以肉質鮮甜、蟹膏飽滿聞名，每年秋季吸引大批饕客前來朝聖。11月8日為本年度最後一場次活蟹福袋特賣，機會難得，歡迎民眾相揪來野柳，享受最「鱻」的海味饗宴！



11月8日上午10點整將於野柳假日活蟹市集舉辦萬里蟹產地福袋特賣會，發放100份2斤399元(原價800元)的活蟹福袋回饋給喜愛萬里蟹的民眾，活動當日上午9點50分起開始發放號碼牌，並於開賣後憑號碼牌購買，每人限購一份，數量有限、售完為止，想搶新鮮活蟹的民眾可得把握機會！



不僅有鱻猛的萬里蟹福袋，為了讓民眾能更了解捕蟹文化及野柳當地產業人文歷史，11月8日更規劃「捕蟹趣」(10：00及13：00共計兩梯次，每梯次限額40名，每場體驗時間約60分鐘，請攜帶身分證/健保卡/駕照等有相片之證件以供報關查驗)及「漁村漫慢遊」(10：00及13：00共計兩梯次，每梯次限額20名，每場體驗時間約40分鐘)系列活動，民眾可於當日至野柳保安宮前廣場免費報名參加，上午10：00開始報名，額滿為止，邀請大人小孩在週末假期一同來到野柳漁港，來趟充滿海洋風情的家庭旅遊時光。



新北市政府漁業處表示，福袋以特別的感恩回饋價登場，讓饕客們輕鬆享用新北最著名的萬里蟹美味，回饋長期支持萬里蟹品牌的民眾。並藉由捕蟹體驗與漁村導覽活動，邀民眾走進萬里蟹的產地，探索獨特的捕蟹文化與漁村信仰，感受漁民對海洋的敬意與對萬里蟹的驕傲。也希望以萬里蟹品牌串聯政府、民眾與漁民，共同打造在地共榮、永續共好的願景。