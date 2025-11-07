11/9-11/15星座周運「水星逆行射手 木星逆行巨蟹」
本周11/10 水星將逆行於射手座，有關於溝通、旅行、文件、信念與教育議題將容易發生誤會與延誤。11/12 木星將逆行於巨蟹座：提醒我們重新檢視「安全感與歸屬」的來源，並回顧情感與家庭課題。
<牡羊座>
本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響你的出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。
<金牛座>
本周你的財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在你的第八宮，請確認合約細節。木星逆行提醒你檢視與兄弟姊妹或鄰里的關係，也許該換個更溫柔的溝通方式。
<雙子座>
本周有關於人際關係與親密關係將會有不順與波動。水星逆行在對宮射手，可能讓伴侶或客戶反覆不定，甚至誤解你的話。木星逆行則讓你回顧財務與價值觀問題，適合重新調整收入來源或訂價策略。
<巨蟹座>
本周開始木星將逆行於你的本命領域，讓你重新審視人生方向與自我信念。水星逆行則提醒你調整日常節奏，避免遲到或遺漏重要訊息。工作上可先檢討流程，別急著推出新計畫。
<獅子座>
本周有關你的創作與戀愛運進入回顧期。舊情人或舊興趣可能再度出現。木星逆行讓你重新思考「成功」的定義，也許該放下外在成就的壓力，回到內在的熱情。
<處女座>
本周有關於家庭或房地產議題需特別留意。水星逆行讓你與家人之間容易出現誤會或懷舊情緒。木星逆行則讓你回顧友誼與社群的意義，也許該整理一下人際圈，留下真正支持你的人。
<天秤座>
本周在溝通與交通主題上將格外特別受影響，你容易忘記事情或臨時改變行程。木星將逆行在你的事業領域，讓你重新審視職涯方向與上層關係。若想轉職或談合作，先觀望再行動。
<天蠍座>
本周你的金錢與個人自我認同的主題將成為課題。水星逆行讓你容易錯估價值或多花錢。木星逆行將提醒你回顧信念與學習，也許想再次修課、出國或探索宗教哲學。記得把腳步放慢。
<射手座>
本周水星將在你的本命領域逆行，你會發現思緒混亂、說錯話或臨時改口。這週適合反省過去決定、重新訂立目標。木星逆行影響情緒底層，容易感到疲倦或懷疑自我，多給自己時間休息。
<摩羯座>
本周開始的水星逆行要讓你特別想靜一靜。秘密、夢境或潛意識訊息明顯。木星逆行於你的親密關係領域，關係中的信任議題再被攤開，也許要重新理解界線與承諾的意義。
<水瓶座>
本周要格外留意社交圈與人際關係的混亂，容易出現誤傳或舊友再現。木星逆行讓你回顧日常健康與工作節奏，建議調整作息、少熬夜。別急著承接太多責任，留點時間給自己。
<雙魚座>
本周有關於你的事業運將進入修正期，水星逆行讓上司或客戶反覆改意見。木星逆行則影響到你的創意與戀愛運，提醒你找回真心的熱情而非迎合他人。放慢腳步，反而會找到更穩的節奏。
資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。
