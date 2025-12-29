1/10、1/11 茶文化盛會登場！POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘《萬茶盛典》茶文化嘉年華
財團法人金達摩文化藝術基金會與POUYUENJI秉持「源於自然，蘊自初心」分享茶生活美學，將於 POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘打造首屆茶文化盛事——「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘 《萬茶盛典》茶文化嘉年華」（Tea Cultural Festival），1月10日（六）至1月11日（日）登場，將隱身於苗栗的山丘秘境化身一座沉浸式的茶文化樂園。
POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘耗時4年打造，藉五感探索來體驗茶生活的美好，POUYUENJI 總經理蔡明倫表示：「 POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘不僅承載了茶的萬千可能，更是我們對未來生活的想像與實踐。這次我們邀請各世代的茶人齊聚，也迎來國際大師共襄盛舉，兩天開展出百場活動，用愉快的嘉年華方式，分享質感茶生活之美。」
此次盛典將以4大主軸貫穿全場：
亮點1｜ 活動特邀被CNN譽為「東京最值得造訪茶館」的「櫻井焙茶研究所」（Sakurai Japanese Tea
Experience）創辦人櫻井真也，以及日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」（Jikonka）經營者米田恭子連袂，首度在台舉辦沙龍與茶席。
亮點2｜活動兩日共計有210場茶席、4場台日大師講堂、7場茶人沙龍，品茶、器物展、美學體驗、音樂、市集輪番展演，並匯聚多位台灣茶界與生活美學頂尖人物，包括享譽茶美學生活領域的「小慢Tea
Experience」創辦人謝小曼等，以款待與分享的心意，為所有與會者精心擘畫一場年度文化雅宴。
亮點3｜此次特別以「新茶世代 Next-Gen」視角出發，邀請「徐耀良茶園」、「金默藍」、「女兒不懂茶」、「蕪時」等品牌，為盛會打造長達75分鐘的「新世代的茶感官美學」茶席體驗。並規劃《一席之間》茶器物作家展，將茶具提升至生活美學的層面，邀請林永勝、鄭婉婉、周欣玓、荏苒織、圓善、美人瑜等多位台灣頂尖創作者，將工藝、設計與茶的日常哲學融合。
亮點4｜ POUYUENJI 董事長蔡其建將釋出一餅上百萬的珍稀普洱「1950年代古董紅印圓茶」，規劃兩日共三場的「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，茶席票價16,800元，讓與會者親身體會這批經過歲月沉澱的古董藏家級別普洱茶鑑賞。
《萬茶盛典》門票規劃為：
■ 提供多元活動體驗的「全日茶文化通行 Pass」票價2,800元。
■ 任選體驗兩場活動的「雙場任選體驗套票」票價1,800元。
■ 專為場域探索、市集漫步來賓，推出可抵用園內消費的全日/半日遊園券（票價1,000元／800元）。
■ 12歲以下兒童可免費入園。
即日起啟售。https://pouyuenjievent.booknow.com.tw/
日本茶界指標人物櫻井真也、米田恭子，首度在台舉辦大師講堂與限量茶席
POUYUENJI重磅邀請 CNN 譽為「東京最值得造訪茶館」的「櫻井焙茶研究所」（Sakurai Japanese Tea
Experience）創辦人櫻井真也；以及日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」（Jikonka）經營者米田恭子連袂來台，將各自進行一場大師講堂（100人）與三場限量茶席（一場8人），即使在日本也一位難求，國際大師的頂級茶席，盡在《萬茶盛典》茶文化嘉年華。
◆東京高人氣「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也限定茶席
櫻井真也於2014年創立「櫻井焙茶研究所」，其位於東京南青山SPIRAL大樓，是CNN、各大指南推薦的必訪茶店，空間僅8個座位，以吧台式品茗和佐茶套餐、調和茶、茶調酒聞名。他親自調配百種季節茶品，主打現場焙火茶香、深度對話與私人訂製，被國際譽為「最極致的飲茶體驗」，對日本及海外茶文化界極具影響力。
大師講堂將以《如何打動國際與新世代的當代茶觀：從焙茶、調茶到調酒，品飲節氣的表情》為題，首度在台灣解析如何融合傳統與現代，向世界推廣深受國內外年輕族群喜愛的日本茶文化，現場觀眾可品飲櫻井招牌的煎茶，以及他依照節氣的調配茶；另外三場茶席則由櫻井先生親自司茶，將櫻井焙茶研究所的招牌羊羹搭配其知名的茶席體驗，限量24席，席次稀有品鑑難得。
◆日本生活美學大師米田恭子，分享台日「F4」夢幻茶樹品種的百年茶緣
另一位重磅嘉賓，是日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」（Jikonka）經營者米田恭子。「而今禾」由早年日本的古民家改建而成，提倡回歸日常本質的生活美學聞名，因其著作《創造美味之物》在台灣發行，米田恭子結識了台灣知名服裝設計師陳季敏等人，頻繁往返台日過程中，她深受台灣茶文化吸引，進而挖掘出三重縣與台灣在茶葉歷史上的深刻連結。
近年來，她致力復育當地名為「F4」的夢幻茶樹品種，「F」為Formosa之意，該品種經DNA鑑定擁有 50%台灣原生山茶血統。此次大師講堂中，她將以《美的深度鑑賞力：從台灣日月潭到日本三重縣的百年茶緣》為主題，分享「在地 × 植物」（Local x Botanical）的理念，為地方創生與下一代描繪出充滿希望的永續未來。三場茶席將會帶來她以F4製作的白茶、紅茶，重現百年風土記憶，限量24席，敬請即刻把握。
室內外百場茶席共演，新世代茶人 x 陶藝家激盪當代茶思維
《萬茶盛典》集結台灣與日本茶界跨世代陣容，將有8場台日大師講座，以及210場茶席於POUYUENJI
HILLS 寶元紀之丘的室內外空間輪番展演，茶款涵蓋台灣六大茶系、普洱（生/熟普）、岩茶等經典茗品，並結合紅烏龍咖啡等創新調飲與珍稀老茶，現場將成為隱身山丘秘境的茶人雅集，細細品味茶的百年風土與當代面貌。
➤8場講座匯聚台灣茶界與生活美學頂尖人物
本次活動匯聚多位台灣茶界與生活美學頂尖人物，包括享譽茶美學生活領域的「小慢Tea Experience」創辦人謝小曼，致力復興百年南投陶技藝的「千秋陶坊」創辦人林永勝、一舉奪下英、法兩國茶葉大獎的「冉冉茶事」創辦人藍大誠，以Tea Pairing 為題的餐廳「enPure 瀞」主廚王采晴，亞洲首間無酒精酒吧「一時無酉」創辦人黃心皓（小白）、大吉嶺紅茶專家「麗采蝶茶館」創辦人Roy、以台灣茶巧克力獲得多項世界巧克力大賽（ICA）獎項的「COFE」創辦人顧瑋、飲食文化策展人馮忠恬、以及POUYUENJI 團隊，開展8場茶風味與生活講座。
➤走踏戶外茶席，與一期一會「三座茶島」相遇
《萬茶盛典》集結跨世代陣容，入口迎面而來的是9家台灣茶品牌所打造的「烏龍茶三味」茶席，與會者將在山丘秘境中，走一趟濃縮台灣茶歷史與未來的感官小旅行。
從海拔 1,400 公尺樟樹湖茶區「高太製茶」的蘭花香氣，到南投鹿谷「 Lee tê 李家茶莊」堅守的凍頂古法醇厚，以及「二方工作室」的山脈風土茶席；在地傳承者如苗栗頭份「日新有機茶園」的百年古法有機東方美人，與「遊採茶」的秀明自然農法；以及世代創新者如南投鹿谷「Arboris豐茶師」的氮氣果茶實驗、「新高自然農法茶園」的正欉鐵觀音，與坪林「尚德茶堂」、「福茶苑」的品牌新貌。
位於湖畔涼亭的「紅烏龍三境」茶席將有來自台東的自然農法紅烏龍「博雅齋自然茶園」、以紅烏龍製作茶咖，展示新咖啡茶席的雲林「芒果咖啡」。大家將看見新世代茶人如何用心守護土地、承襲古法，又勇敢創新。
活動也精心安排場次多元的茶席，從入口楓香大道的「烏龍茶三味」茶席（包種茶、高山茶、凍頂烏龍茶、美人茶、鐵觀音、野放茶），到梅園的POUYUENJI 「元茶三韻」茶席（2019金達摩、九零年代大葉老樹熟普、2013水仙），以及迷人的湖畔涼亭「紅烏龍三境」茶席（蜜香紅烏龍、紅烏龍咖啡、紅烏龍調飲），彷彿走入了茶香世界的「一期一會」，為這場品茗之旅添上最令人期待的未知。
➤ 「新茶世代 Next-Gen」全新書寫「茶五感文化」
廣受年輕族群歡迎的「新茶世代 Next-Gen」，將為盛會打造長達75分鐘的「新世代的茶感官美學」體驗與講座。
「金默藍」畢業於加州大學柏克萊分校經濟系、曾任職半導體產業，致力以當代實驗性方式轉譯東亞茶文化，足跡遍及世界各地。此次她將帶來「黑瓶茶宴」，在75分鐘的知覺實驗中帶領參與者在無光環境下，以嗅覺與味覺感知茶的靈魂，也感受十支台灣茶風味。
「徐耀良茶園」長年堅持自家茶園管理與永續耕作、每一批茶葉皆以傳統工法全程手工攪拌烘焙、尤以自然著蜒、手工採摘、產量極稀少的東方美人茶為人所知，其第四代接班人將以「從品種到香型的美人茶學」為題，分享東方美人茶的迷人世界，他們將引導來賓從鮮葉到乾茶，用嗅覺與視覺辨識香型。
「女兒不懂茶」由茶農之女創立，以「不懂」為起點，走訪全台茶廠到落腳台東，以自然農法栽植，讓土地與茶葉共同呼吸，打造屬於台東的風味紅烏龍，並在「用茶說故事」體驗活動中，以情境問答引導來賓認識不同的「茶角色」與情緒感受，並帶大家親自品飲五款紅烏龍，體驗一場從「不懂」開始、卻愈喝愈懂的茶之旅。
「台灣農林」為最大台灣茶生產商，此次將從茶樹開始，引領大家嗅聞大、小葉種茶樹的風味與特色，並帶著大家倘佯在製茶的風味流程裡，最後透過觸覺的手作拓印，體驗茶從香氣、風味到觸覺的完整魅力，享受迷人的午後茶時光。
➤ 茶席的工藝詩篇，新銳器物家《一席之間》茶生活器物展
美學的升級也延伸至器物層面，特別規劃《一席之間》茶生活器物展，邀請千秋陶坊創辦人林永勝、器物展策展人鄭婉婉、金工創作家周欣玓、織品品牌「荏苒織」、器物創作者圓善、陶藝家美人瑜等多位台灣新銳創作者，透過茶與器物的儀式展演，將工藝與茶的日常哲學融合，完整呈現茶文化的五感沉浸與美學。
「董事長紅印普洱的歲月典藏席」首度釋出
珍藏號級、印級普洱的鑒藏家蔡其建董事長表示：「我二十幾歲便開始喝茶，從清香的烏龍、性格鮮明的岩茶到歲月沉香的普洱，茶陪我走過人生的不同階段，這次特別拿出多年的藏茶寶貝，分享我的茶與人生。」他將藉由這次盛會，公開分享其傳奇普洱收藏，包括「1950年代古董紅印圓茶」、「1950年中期藍印鐵餅圓茶」、「2004年金達摩普洱生茶」。
活動兩日特別規劃共三場「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，售價為16,800元，茶席於特地打造的靜謐之所「Social House」舉辦，是普洱藏家不可錯過的珍稀場次。
活動兩日同步推出董事長「茶緣雅集」款待茶席，席位費用無須另行支付，採預約登記入席，可品嚐經典茶款「金達摩」與董事長珍藏多年的武夷山岩茶，活動共釋出48席名額，機緣難得，盡享款待心意。
平塚牧人 x Bar Mood聯名甜點、台灣咖啡大師林東源「咖啡茶調飲」挑戰風味
➤平塚牧人Ｘ Nick Wu 星級甜點套餐，兩日限量160套。
連兩日活動中，也同步將茶的風味美學延伸至餐飲，由POUYUENJI patisserie甜品創意主廚平塚牧人與
Bar Mood Taipei 吧沐創辦人吳盈憲共同帶來星級甜點套餐與搭配調飲，包含卡門貝爾松露蛋糕、酒釀起司蛋糕佐薑味牛奶冰淇淋、溫熱糖煮草莓和柑橘果醬、栗子瑪德蓮蛋糕等，並在甜點中融入台茶靈魂，感受平塚牧人的極致創作力，兩日限量160套。
➤咖啡大師林東源打造全台首見「普洱茶咖」
「GABEE.」由台灣咖啡大師林東源創立。踏入咖啡世界近 30 年的他，不僅多次奪下台灣咖啡大師與世界盃咖啡調酒冠軍，更以天馬行空的創意調飲聞名。這回，林東源將把咖啡與寶元紀珍稀普洱混搭出新滋味，「花隱．山吟」以生普洱茶為基底，巧妙揉合咖啡花的淡雅與Grappa的果香烈韻，點綴苗栗酸藤花蜜。「霧中琥珀」將熟普的厚韻與威士忌的煙燻木香完美交織，覆上細緻鮮奶油，並以COFE台灣咖啡片收尾。最後，「流光星果」以生熟普並行，融合咖啡果乾與21週年紀念咖啡，加入苗栗楊桃，風味流光百變，為來賓獻上一場超越傳統的味覺探索。
➤Bar Mood Taipei無酒精「茶特調」
身為世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍的吳盈憲（Nick Wu），旗下酒吧Bar Mood Taipei多次入選「亞洲50大酒吧」，堪稱亞洲最具代表性的調酒師之一。他將帶來「桂花/麥茶/九層塔/琴酒」與「東方美人茶/荳蔻/芳香萬壽菊/威士忌」等茶調酒以及無酒精特調，將茶飲演繹成新世代語言。
9家知名茶生活品牌出攤，金曲春麵樂隊獻唱
活動由金曲獎得主「春麵樂隊」助陣，在山風中獻唱，以音樂與自然對話，譜出茶文化嘉年華的獨特篇章。茶風格市集更是囊括了COFE、Aged、肯園、許愿、飛鼠咖啡、綠果庭院、野事Yeshi、蕪時、舊美好古物等多家質感品牌齊聚。從烏龍、紅茶到普洱，集結傳統與當代藏茶與調茶、器物、音樂、甜點到市集，跨界共演，打造前所未見的茶文化交流舞台。
活動為喜愛茶文化與生活的朋友們，規劃4種體驗方案：
■ 參加兩場以上的活動
全日茶文化通行 Pass ｜售價2,800元
最多可參加五場活動，價值超過 $4400 元。除限量茶席外，全場活動皆可參與（含：大師講堂、職人風味沙龍、新茶世代 Next-Gen、三座茶島茶席、流動茶席）不保留座位，請提前到場劃位。
■ 參加兩場活動
雙場任選體驗套票 ｜售價1,800元
除限量茶席外，全場活動皆可參加（含：大師講堂、職人風味沙龍、新茶世代 Next-Gen、三座茶島茶席、流動茶席）不保留座位，請提前到場劃位。
■ 飲茶初心者的「萬茶盛典」遊園方案
全日場遊園卷（售價1,000元，內含800元抵用額度）
半日場遊園卷（售價800元，13:30後入園，內含600元抵用額度）
開放12歲以下孩童免費入園，園區為山丘地形較多起伏，推車類工具請斟酌入場使用。
《萬茶盛典》 茶文化嘉年華 Tea Culture Festival
時間｜2026年1月10日（六）、1月11日（日）10:00-18:00
地點｜POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘（苗栗縣三義鄉西湖28-8號）
活動網頁｜https://www.pouyuenjihills.com/
售票網站｜https://pouyuenjievent.booknow.com.tw/
售票客服｜（037）558-999，服務時間為週三～週日10:00～17:00；reservations@pouyuenjihills.com
※相關組合票價以系統為主；即日起開放報名，額滿為止。
以上訊息由 Pouyuenji Hills 提供
