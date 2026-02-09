110公斤壯漢自認體力好 「二症狀」強忍大半天險丟小命！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一名42歲的男子，體重超過110公斤，自認體格魁梧、體力不錯，雖然是20年的老菸槍，但平時從未特別留意心血管健康，日前突感胸口明顯壓迫感，「胸口像被大石頭壓著」，並伴隨大量冷汗與呼吸困難，忍耐了近半天才前往急診，一檢查是急性心肌梗塞，且三條主要冠狀動脈皆出現嚴重阻塞，情況相當危急，差點回不了家。

台北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜表示，男子到院時，心電圖與抽血檢查顯示心肌正持續受損。當下不只疼痛，還全身冒冷汗、喘不過氣，這些其實都是身體發出的高度危險警訊。

更要命的是，男子僅40出頭，血管阻塞程度卻比許多高齡患者還要嚴重，進一步檢查發現，不僅壞膽固醇數值明顯過高，還有一項與家族遺傳高度相關的指標「脂蛋白(a)」遠高於一般人。

王婕瑜指出，由於男子三條冠狀動脈皆嚴重狹窄，醫療團隊採取「分階段治療」策略，優先打通導致此次心肌梗塞的關鍵血管，讓血流迅速恢復，待病況穩定後，再分別處理其他狹窄病灶，以降低後續風險。經治療後，男子已戒菸並開始減重，並依醫囑規律服藥，積極控制血壓、血糖與血脂，持續追蹤心臟狀況。

王婕瑜提醒，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。

而脂蛋白(a)是一種和遺傳有關的膽固醇，王婕瑜解釋，特別容易黏附在血管壁上，長期累積形成斑塊並增加血栓風險。與一般膽固醇不同的是，這類問題往往不是靠少吃油或運動就能完全改善，若未及早發現，很可能在年紀尚輕時就引發嚴重的心血管事件。

近期氣溫變化大，醫師警告，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對原本血管狹窄的人來說，特別容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞，是心血管疾病的高風險時期。建議男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查，除了血壓、血糖與血脂外，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白(a)，切勿因年輕或自覺體力好，就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊。

