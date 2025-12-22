110公斤「怪獸」猛衝！格鬥機器人賽大陸奪冠

第二屆未來運動會日前在阿布達比盛大登場，其中格鬥機器人項目備受矚目。由中國俱樂部團隊研發的「深海巨鯊3」機器人表現亮眼，一路擊敗來自15個國家的強勁對手，最終奪得冠軍。這款重達110公斤的格鬥機器人不僅擁有驚人的速度和攻擊力，更以獨特的電流控制演算法和模組化設計成為致勝關鍵，展現了現代機器人技術的最新成就。

在阿布達比舉行的第2屆「未來運動會」中，格鬥機器人競賽場上火花四濺、激戰連連。由中國俱樂部團隊設計研發的「深海巨鯊3」表現出色，外型宛如小型卡丁車的紅色機器人能夠貼地滑行、瞬間加速，多次將對手掀飛並逼到牆角。這台機器人在比賽中展現出強大的實力，成功擊敗了來自美國、俄羅斯、印度等15支國家隊伍，最終站上冠軍寶座。

這台冠軍機器人擁有令人印象深刻的技術規格，重量達110公斤，最高時速可達28公里，其武器由模具鋼製成，轉速高達每分鐘1萬轉。機器人的紅色部分專門設計用來防禦對手的攻擊，提供了額外的保護。

中國俱樂部領隊齊文傑表示，「深海巨鯊3」的致勝關鍵不僅在於速度與攻擊力，更重要的是如何在激烈對戰中維持電路系統的穩定性。因為在格鬥過程中，機器人容易出現電流暴衝導致損壞。齊文傑解釋，他們與供應商合作開發了一個特殊演算法，能在機器人出現堵轉超載情況時，及時遏制電流突增，保護整個電路系統正常工作。

除了電流控制技術外，模組化設計也是「深海巨鯊3」的另一大優勢。齊文傑指出，在對抗過程中機器人很有可能某一部分發生損傷，將內部單元做成模組化後，大大提高了更換內部零件的速度。

