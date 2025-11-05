110歲翁急性膽囊炎 微創切除成功
記者陳金龍∕台中報導
國軍台中總醫院近日成功為高齡110歲的尤姓人瑞完成腹腔鏡膽囊切除手術，院方考量尤男年事已高且患有慢性病，手術風險極高，立即組成跨科團隊評估後，採取微創手術治療，耗時約1小時、出血量極少，並在術後5天順利出院，創下該院超高齡微創手術的新紀錄。
國軍台中總醫院院長施宇隆說，此案例不僅突破了高齡手術的限制，更是醫院在高齡醫療照護上的一項重要里程碑，未來將持續推動高齡友善醫療與微創手術發展，守護大台中地區軍民健康。
尤姓人瑞為太平區的榮民，家屬表示他平時生活規律、心情開朗，幾乎每天享用家人買給他的麥當勞，被暱稱為「麥當勞爺爺」，日前因反覆右上腹疼痛及發燒就醫。
國軍台中總醫院腸胃內科醫師林孟熲表示，尤男經檢查與影像判讀，確診為膽結石併發急性膽囊炎。考量尤男年事已高、合併多項慢性疾病，手術風險相當高，院方立即召集一般外科醫師范揚國，以及麻醉科、重症醫學科、心臟內科等多科團隊共同評估，最後尤男接受微創腹腔鏡手術治療。
范揚國指出，過去針對超高齡患者，因手術與麻醉風險高，多傾向保守治療。但隨著微創技術進步、麻醉安全提升及周全的術前評估，即使是百歲以上長者，只要評估合宜，仍有機會安全完成手術並恢復良好。
范揚國說，此手術在團隊嚴密監控下，歷時約1小時，出血量極少，術後病人意識清楚、能正常進食，5日後即順利辦理出院。本案例不僅突破高齡手術限制，更顯示現代醫療科技與團隊合作的力量。
