110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂

WHITE SCORPION成員ALLY。翻攝X @ALLY_whsp_

現役偶像的舞台魅力究竟能有多迷人？近日一組被譽為「如神一般」的舞台側拍照在社群平台上掀起瘋狂轉傳，照片中的主角展現出絕美氣場，截至目前已突破 110 萬次瀏覽。而這位成員背後的推手，正是被譽為日本「偶像教父」的傳奇製作人秋元康，其打造的新團「WHITE SCORPION」（ホワイトスコーピオン）正迅速成為話題焦點。

坐擁日本銷量第一紀錄 「偶像教父」秋元康影響力驚人

之所以被大眾尊稱為「偶像教父」，是因為秋元康在亞洲娛樂圈擁有無可取代的地位。他不僅是傳奇女團 AKB48 系列與乃木坂 46（坂道系列）的創始人，開創了「可以面對面」的偶像產業模式，更是一位跨界鬼才。他曾獲日本政府頒發象徵卓越貢獻的「紫綬褒章」，且是日本史上首位單曲作詞總銷量突破一億張的作詞家。只要是由他親自選拔並冠名製作的團體，往往代表著日本流行音樂的風向球，這也是為何新女團成員的一舉一動都能引發如此巨大的迴響。

廣告 廣告

ALLY神級動人瞬間已破百萬次瀏覽。翻攝X @ALLY_whsp_

絕美側顏宛如電影海報 網讚：髮絲隨風飄逸太神

在這次引發熱議的照片中，一名成員於 2026 年 1 月 14 日在個人的 X（原推特）上傳了數張 Live 舞台截圖。照片中她身著藍白大理石紋理揉合黑色透視材質的哥德風表演服，手持麥克風展現舞動姿態。最令網友驚豔的，是鏡頭精準捕捉到她轉身時，髮尾微捲的長髮隨風揚起的瞬間，搭配她嘴角噙著的溫暖微笑，讓整張照片呈現出宛如電影海報般的視覺張力，散發出無法忽視的閃耀氣場。

ALLY一系列照片在網路上引起熱議。翻攝X @ALLY_whsp_

藍色擔當 ALLY 展現成熟魅力 實力與外貌兼具受矚目

這位令百萬人驚艷的成員，正是 WHITE SCORPION 中代表色為藍色、來自京都府的 ALLY。身為團內較年長的成員，ALLY 展現出成熟且凜然的獨特氣質。該團體自 2023 年從萬人選秀「IDOL3.0 PROJECT」脫穎而出後，發展勢頭強勁，不僅在 2025 年夏季登上大型偶像祭典 TIF2025，同年 9 月更成功舉辦了第三場單獨演唱會「連擊」。隨著團體知名度提升，ALLY 憑藉其出眾的顏值與表演力，在社群平台上的影響力也日益擴大。

看到ALLY神圖後，網友紛紛表示「發現寶藏」了。翻攝X @ALLY_whsp_

社群迴響熱烈 網友紛紛直呼「被圈粉」

該則貼文在短短數日內突破 110 萬次瀏覽（截至2026年1月19日中午11時），吸引大批路人網友留言互動。網友紛紛表示：「這顏值簡直是爆發等級」、「被奪走了目光，決定立刻追蹤」、「頭髮飄動的樣子真的神乎其技」、「我發現寶藏了」。這股高人氣也讓人更加期待 ALLY 與 WHITE SCORPION 未來的發展，以及即將於 2026 年 2 月舉行的個人見面會。



回到原文

更多鏡報報導

遭詛「一屍兩命」！愛雅強硬發聲「護兒」 曬報案單提告：身為母親絕不視若無睹

6成員是日本人！JYP男團NEXZ澳門2場演出「被取消」 公司認「突發狀況」

Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳