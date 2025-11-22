110萬進國庫！唾液毒品快篩「3分鐘驗出」 全台首日18件毒駕落網
「毒品唾液快篩」本月20日正式上路，內政部警政署宣布，新制上路首日，全國警方24小時內就攔下18件毒駕，開出罰單總額高達110萬，所有涉案駕駛當場車輛被拖走、駕照吊扣，後續還將採集尿液送驗，追查是否涉及公共危險罪。警方形容，新制上路後，毒駕者幾乎「無所遁形」。
警政署統計，首日查獲的18 件毒駕案件，六都全部「中獎」：台北5件最高，新北4件緊跟在後，桃園、台中、台南及高雄也都有查獲；此外新竹市、雲林縣、嘉義市也分別出現個案。警方認為，北部都會區用路量大、勤務密集，是查獲件數最高的主要原因。
從檢出毒品種類來看，以安非他命9件最多，其次為K他命2件，其餘海洛因、卡西酮、依托咪酯各1件，另有4件被測出「複合式吸食」兩種以上毒品。警方指出，唾液快篩僅需約3至6分鐘即可顯示結果，精準度高，也讓首次使用的員警直呼「超有效」。
警政署表示，新制度上路後，多數民眾高度支持警方推新工具打擊毒駕，第一線員警也普遍認為此方法能更加快速、直接辨識毒駕，提高執法效率。未來將持續蒐集相關檢測資料、員警回饋，滾動調整執法策略。
警政署強調，「毒駕是全民公敵」，警方將持續全力掃蕩，一旦被查到將面臨最重18萬拒測罰鍰，呼籲民眾務必配合，不要心存僥倖、害己害人。
