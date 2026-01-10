1100萬刨鋪改善高雄凱旋路 1/15完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區凱旋路從鳳頂路至中崙二路段因年久失修，出現路面龜裂、破損等問題，影響行車安全，議員李雅靜與大高雄里長聯誼會榮譽會長、誠義里長劉啟芳爭取到1100萬元，今天進行道路刨鋪改善工程，將於1月15日完工。

李雅靜表示，凱旋路是鳳山重要交通要道，但路面龜裂破損、路況極差，不僅影響行車品質，更已發生多起交通事故，危及用路人安全，令機車騎士與駕駛人苦不堪言，改善刻不容緩，工程針對問題路段，進行全面刨除與重鋪，期望從根本提升行車安全。

廣告 廣告

道路刨鋪工程今天動工，李雅靜與劉啟芳親自前往現場關心施工情形，要求相關單位務必確保施工品質，同時做好工區安全維護，降低對民眾通行的影響。

李雅靜強調，道路安全是最基本、也最不能妥協的公共建設，施工期間雖可能造成短暫不便，仍請用路人多加體諒，待工程完成後，將提供更平整、安全的行車環境，保障地方居民與用路人的行的安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

