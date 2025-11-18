1100萬本全民國防手冊明起普發 國防部：新增總統署名突顯公信度

沈威志表示，此次普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，共同強化全社會防衛韌性。（圖／截自國防部發言人YouTube頻道）

為落實總統賴清德在「全社會防衛韌性委員會」中指導，國防部今（18）日召開例行記者會，公布「臺灣全民安全指引普發計畫」，由全動署物力動員處處長沈威志說明手冊的編纂目的與架構，於19日起展開家戶普發作業，提供民眾應對天災、軍事侵略等複合式威脅時的重要安全指引，以全面提升全民的自救互救能力與堅定防衛意志。並表示，此次普發版首頁新增總統署名序言，代表總統的重視跟支持，也突顯手冊要傳達訊息的權威性與公信度。

沈威志指出，國防部於9月16日公布新版《全民國防手冊》，定名為《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，強調「有準備、更安全」的主軸，內容除可線上閱讀下載外，賴清德在全社會防衛韌性委員會中明確指示，考量國民在危機情況可能遭遇斷網、停電，以及年長者不擅使用網路等情形，政府應確保家家戶戶都能取得紙本版本，降低數位落差，也能在緊急時刻立即派上用場。

沈威志再指，此次普發作業規劃涵蓋印製、運送及發放等細節。手冊印製數量達1,100萬本，其中包含10萬零5千份英語版。

至於經費部分，沈威志說，此次普發並非年度預算項目，相關經費已用罄，依行政院指導，由國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應。紙本印製由全動署委託軍備局生產製造中心辦理公開招標，以最低標決標，費用為4279萬元；運送部分由中華郵政以專案限制性招標協助，費用約180餘萬元；發放由內政部系統負責，各地方政府後續可獲行政院撥付相關作業費，總額約1988萬餘元。

沈威志近一步指出，普發作業自民國114年11月19日起啟動，全國22個縣市區分4批次，將優先考量外離島（如澎湖、金門、連江縣）及偏遠地區，以保障時空距離受限地區民眾的權益。手冊由交通部中華郵政運送至各鄉鎮市區公所後，後續將透過內政部民政系統主動發放至全國約983萬家戶，預定於民國115年1月5日前完成所有發放。

沈威志說，此次普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，共同強化全社會防衛韌性。

沈威志強調，此次普發版首頁新增總統署名序言，代表總統的重視跟支持，也突顯手冊要傳達訊息的權威性與公信度。

