1100萬本全民國防手冊19日起普發 新增總統的話、堰塞湖危機

國防部在今年9月16日發布新版全民國防手冊：《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，可由網站閱讀及下載，主軸為「有準備、更安全」的行動理念，其內容以淺顯易懂方式編寫，並印製1100萬本，自11月19日起，展開家戶普發作業，內容還新增了堰塞湖危機、總統的話等。

國防部全動署簡任處長沈威志表示，遵總統賴清德9月20日第5次全社會防衛韌性委員會中指導，這本手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，未來將規劃讓家家戶戶都能得到這份安全指引。國防部遵總統指示，完成「台灣全民安全指引普發計畫」，並於10月23日奉行政院核定。

二、普發目的

（一）強化全民安全意識：

首次推動實體紙本普發，提升普及率，並確保安全指引資訊準確無差別傳遞給國人，加強社會大眾對威脅認知及防衛意識，展現政府對人民安全重視與自我防衛決心。

（二）積極蒐整社會回饋：

參酌社會回饋意見，考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考慮到危機來臨發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差與確保極端情境下都能立即發揮作用。

（三）與國際趨勢接軌：

近來，包括捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。臺灣與國際接軌，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

三、普發規劃

（一）印製數量：

根據內政部統計114年10月家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得一本手冊。此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士（英語版）等需求，總計印製1100萬本（含10萬5000本英語版）。

（二）印製經費：

考量普發任務非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元。

（三）運送及發放期程：

沈威志說，自2025年11月19日起，展開家戶普發作業，全國22個縣市區分4批次，優先外離島及偏遠地區。由交通部中華郵政協力運送至各鄉、鎮、市、區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預於2026年1月5日前完成，確保民眾及早取得。

沈威志表示，在國家安全會議及行政院指導下，國防部編撰安全指引廣泛吸取國內外相關資訊與經驗，普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。



