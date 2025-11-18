1100萬本新版全民國防手冊明起普發 內容涵蓋天災、戰災指引

國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，國防部全動署物力動員處處長沈威志今日宣布，將自明起由中華郵政、內政部民政系統、外交部協力普發1100萬本新版全民國防手冊。(記者林正堃攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，國防部全動署物力動員處處長沈威志今日宣布，將自明起由中華郵政、內政部民政系統、外交部協力普發1100萬本新版全民國防手冊，內容涵蓋天災、戰災指引，接軌國際趨勢；手冊印製費用決標金額為4279萬元，各管道發放費用共逾2千萬元。

沈威志說明，新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》可由網站閱讀及下載，主軸為「有準備、更安全」的行動理念；遵循總統賴清德9月20日第5次全社會防衛韌性委員會中指導，國防部完成「台灣全民安全指引普發計畫」，並於10月23日奉行政院核定，將普發全民國防手冊。

沈威志表示，普發手冊目的為強化全民安全意識、蒐整社會回饋，並與國際趨勢接軌，捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國，近年皆陸續規劃發布新版民防手冊、生存指南，以供民眾自由索取或以普發方式獲得，台灣推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

沈威志說明，手冊指引涵蓋天災與戰災，規劃普發手冊，主要考量近期極端天氣異常、天災頻繁，且國際局勢也因為威權主義擴張日趨嚴峻，凸顯普發必要性。

新版全民國防手冊，第一頁有總統署名的引言。(記者林正堃攝)

印製數量與經費方面，沈威志說明，總計將印製1100萬本手冊，包含10.5萬本英文版手冊，發放對象涵蓋全國各家戶共983萬餘戶各一本，以及配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士需求；經費由第二預備金支應，決標金額4279萬元，平均每本3.8元。

發放期程方面，沈威志表示，普發作業將從19日開始，優先發放外離島與偏遠地區，由中華郵政協力運送、內政部民政系統主動發放至全國家戶，預計於明年1月5日完成發放。沈說明，優先發放外離島與偏遠地區是考量外離島距離，以及政府對台澎金馬整個手冊內容所涵蓋範圍內的重視。

針對發放經費，中華郵政郵務處副處長王世文說明，發放經費初估約180萬元；內政部行政區劃科長顏信吉說明，家戶普發手冊是循選舉公報模式發放，總額1988萬餘元，平均每本作業費2元；外交部禮賓處副參事趙世絢說明，外交部協助將手冊分發至各國駐台機構費用約5萬元，由外交部預算支應。

