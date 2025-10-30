111華山拐杖節呼籲各界「愛老人」 百歲人瑞台北車站領舞

【緯來新聞網】每張發票，都是守護長輩的力量。華山基金會電子發票捐贈碼「111」，以「愛老人1+1再+1」為號召，呼籲大眾將小小發票化做關懷行動，成為支持孤老的後盾。10月30日下午13點30分，華山基金會台北場「111舞動拐杖節」快閃台北車站的亞洲廣場大樓前廣場，由聖義龍獅團三太子俏皮領舞，2位人瑞、111位戴著小學生橘帽的老中青義工團體，以及現場加入的愛心朋友，一起以行動呼喊「愛老人，你+1、我+1、再+1！」

牧愛堂幼兒園小朋友與人瑞等長輩共舞同樂。（圖／華山基金會提供）

兩位人瑞朱爺爺，分別106歲與101歲，今年起參與華山基金會的打擊樂、運動、桌遊、園藝等人瑞課程與各項服務活動，更一起幫對方慶生，獨居的兩位人瑞，成為像兄弟般的好朋友。「111舞動拐杖節」快閃結束，兩位人瑞爺爺活力不輸年輕人，也拿著發票箱跟義工出發掃街募發票，愛心民眾掏出發票與零錢捐贈，爺爺開心地頻頻說謝謝，也希望各界支持，讓華山人瑞活動繼續辦下去。華山基金會特別感謝財團法人台灣聖公會附設台北市私立牧愛堂幼兒園、AIT Worldwide Logistics、國都汽車股份有限公司、永慶房屋行動支持，到場一起大跳拐杖舞。

三太子領舞「111舞動拐杖節」。（圖／華山基金會提供）

26年來，華山基金會服務三失(失依、失能、失智)老人，如拐杖，陪伴三失長者身邊，11月1日前串聯全台20縣市，邀約民眾以傘替杖，與長輩一起舞動「拐杖傘」，成為有愛的城市，為長輩撐起最堅強的守護傘。根據內政部統計，截至今年9月底65歲以上人口數逾461萬，華山雖努力擴充服務量能，現有約250位愛心天使站站長，卻更需要有各鄉鎮縣市的鄰里義工支持，構築社區服務網，讓老者得到即時的幫助。



華山基金會願景在國內建立747個站，每站一位天使站長，照顧100位三失（失能、失智、失依）老人，需要有義工支持，2026期待邀請居家環境整理的企業團體，美髮、護甲與住家修繕的專才人士，成為弱勢老人身邊的到宅天使，「十十敬老」十位義工助一老，長伴孤老左右。義工報名請聯繫鄰近愛心天使站長，亦可電洽(02)2836-3919分機203或220十十敬老小組，或線上報名。

