111蔬醒在社區 身心淨化廣結善緣

守護健康，吃很重要，避免病從口入，同樣在馬來西亞，馬六甲慈濟志工，到各個社區分享蔬食理念。另外，志工也舉辦一場蔬食義賣，用非常親民又有趣的方式，把好的理念分享出去。

「好吃的素魚粥，冰條，蒸玉米。」

為了響應世界蔬醒日，馬六甲慈濟志工走入社區推廣蔬食理念，同時在柏淡柏蘭嶺民眾會堂舉辦義賣活動，鼓勵人人實踐減碳生活。

柏淡瑪琳鄉村社區管理委員會主席 巫速發：「初一十五，早上早早六點多，我就去買素食買回家，以前他(孩子)不吃菜，現在灌輸他，有菠菜會吃，莧菜會吃。」

民眾 吳宇佳：「買菜那些的時候，自己帶環保袋，減少使用水，就是水龍頭不要開著給它流。」

除了蔬食義賣，現場還有健康檢查、教育宣導、書籍、環保手提袋以及桌遊等活動，讓民眾認識永續發展的目標。

民眾 楊浩仁：「瓶瓶罐罐那些東西，(你覺得為什麼 我們要做環保)，保護地球 不要亂丟垃圾。」

民眾 吳雲鳳：「地球都生病了，再不顧環境，糟糕了。」

民眾 蘇海達：「我沒有想過，這些被丟棄的包裝袋，可以製成手提袋，這是很好的，也可以保護環境。」

「111世界蔬醒日，Go、Go、Go。」

從餐盤開始，選擇多一點蔬菜，就是為地球降溫的一小步，您願意一起行動嗎？

