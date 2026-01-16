1111人力銀行公布企業最愛大學 世新大學揭2理由獲多項調查殊榮

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

大學學測即將於明日展開，考生選擇校系的關鍵時刻來臨之際，1111人力銀行與TUN大學網合作進行的「2026企業最愛大學」調查結果今（16）日正式公布。調查顯示，在私立一般大學排行中，世新大學榮獲全國第四；而在18學群職場競爭力排行中，世新大學更以大眾傳播學群全國第一的佳績，成為企業選才標準下的焦點學府。此次調查針對全台企業負責人、主管及人資進行抽樣，分析畢業生特質與職場表現，提供考生與家長重要的參考依據。

世新大學副校長賴正能致詞時表示，世新以新聞傳播起家，長期致力於結合產業需求與教育創新，打造兼具理論與實務的教學環境，並以培育即戰力人才為核心目標。他指出，世新大學在硬體設備與師資專業化方面的投入，是受到企業高度重視的關鍵原因。學校近年陸續建設了全亞洲校園內首座混合實境智能攝影棚「LVS智能攝製基地」，技術標準媲美好萊塢影視產業；此外，世新也是CNN在台灣的首家合作夥伴學校，並與台灣知名動畫公司「夢想動畫」合作，提供學生影視製作、動畫創作等領域的實務課程與產業實習機會。

師資方面，世新大學積極延攬具備深厚產業經驗的專業人才，透過課程設計將學術研究與業界實務緊密結合，全面提升學生的職場競爭力。1111人力銀行也特別介紹，世新大學以實務創作為主軸的教學模式，結合理論、製作、業界需求，形成完整的學習系統；在影視教育的影響力也備受國際注目，2025 年台灣國際酷兒影展，即由世新廣電系師資擔任策展人與影展總監，顯示該校在影視創作、文化議題與內容策展的專業深度。

差異化的辦學模式、多元專業師資與豐富資源，世新大學專注於為學生打造跨領域的學習環境。除了傳播學群外，世新大學在法律學系、觀光學系、社會心理學系以及管理學院等領域也有優異表現，校友遍及各行各業，展現出其作為一所規模達11,500人的綜合大學的實力。賴正能副校長特別於現場邀請世新畢業的媒體朋友，加入世新大學社會資源發展中心官方LINE帳號「https://lin.ee/BjQgLWS」，關注建校70週年動態，一同參與10月份在台北小巨蛋的校慶活動。

世新大學在114學年度的大專新生註冊率高達97.74%，日間學制學士班註冊率更是達到99.56%，穩居雙北地區私立大學之首，映照出學校在學生心目中的高度肯定。新年伊始，世新在多項調查中展現卓越表現，接連榮獲104人力銀行「2026年大學品牌力」、《天下學習Cheers快樂工作人》雜誌「2026企業最愛大學生調查」以及1111人力銀行「2026企業最愛大學」等調查的高度評價。調查結果也透露，企業在選才時格外看重畢業生的工作態度、溝通能力、團隊合作、抗壓能力與學習能力。世新大學以實務創作為核心的教學模式，結合理論基礎與產業需求，全面提升學生的職場競爭力，使世新畢業生成為企業眼中最具潛力與價值的人才。

