1111人力銀行「幸福企業」560家獲金獎認證！雄獅旅遊奪下「金獎」、「生育獎勵表彰」雙殊榮，構築休閒娛樂行業職場典範
幸福企業打造友善職場、首度表揚婚育與育兒支持典範
「幸福企業」票選共分為 11 大類，包括「一般生活服務」、「大傳教育社福」、「營造建築」、「生技醫療」、「科技/能源研發」、「金融管顧」、「製造業」、「休閒娛樂服務」、「飯店旅宿」、「貿易流通業」以及「餐飲服務業」，今年票選活動盛況超越以往，吸引超過 4,200 家企業共襄盛舉，有 560 家脫穎而出，獲得幸福企業金獎標章認證。
完整詳細企業獲獎名單：https://happiness.1111.com.tw/
由 1111 人力銀行主辦，一年一度的「幸福企業」票選共分為 11 大類，最終有 560 家公司脫穎而出，獲得幸福企業金獎標章認證，圖中為「休閒娛樂服務」類，雄獅旅遊獲得金獎。圖片來源｜雄獅旅遊提供
1111 人力銀行總裁林文雄表示，秉持「取之於社會、回饋於社會」的理念，是 1111 人力銀行多年來不變的核心價值。自 2019 年幸福企業活動啟動以來，每年皆有數千家企業參與，歷年獲獎企業更成為求職者投入就業市場的重要指標，真正願意善待員工、用心經營的好公司，理應被社會看見。
特別的是，本屆響應政府因應少子女化對勞動力市場帶來的衝擊，所推動的多項友善婚育政策，幸福企業頒獎典禮首度加碼表揚「婚育獎勵與育兒支持」的50家優秀企業，特別設置「婚育表彰 幸福守護」，連結 ESG 聚焦六面向，標竿企業除了提供優於法規的產休假支持與高額育兒津貼外，更推動彈性工時與親職友善制度，並完備育兒相關設施與活動。
此外，獲獎企業的福利更延伸至專屬「結婚獎勵」及「生殖支持」關懷，建構從成家到育兒的全方位照護體系，協助員工達成工作與家庭的完美平衡，讓年輕人更無後顧之憂，敢婚、敢生。
上班族幸福感下滑 物價飆、AI 加壓成主因
台灣的企業，是否還有進步的空間？根據 1111 人力銀行最新調查顯示，今年上班族「幸福感指數」僅有 53 分，較去年的 57 分明顯下滑。至於不快樂的原因，前三名分別為工作氣氛緊張高壓（46.%）、職涯沒有發展性（44.6%）以及工作沒有成就感（29.1%）。
1111 人力銀行發言人黃若薇分析，這樣的變化與整體大環境密切相關。她指出，即便部分企業已進行調薪，但生活成本快速攀升，反而讓上班族的經濟壓力更為沉重；再加上 AI 技術快速發展，不少工作內容不但沒有變輕，工作量反而增加，對效率與產出的要求也越來越高，職場氛圍恐怕也會因此較為緊繃。此外，面對變動劇烈的職場環境，許多上班族不得不持續進修、強化技能，無形中也累積不少心理壓力，而年初關稅議題引發的市場不確定性，更讓部分勞工對未來感到不安與恐慌。
進一步詢問，有 2 成 6 上班族自認還算沉浸在幸福中，但這也表示，有 73.5% 的上班族認為自己所任職的公司並不屬於「幸福企業」。前五名「不幸福」的因素依序為：「長期沒有加薪」、「加薪幅度過小」並列第一；其次為「薪資低於市場行情」、「年終獎金偏少」，第三則為「工作量太大」。
留才關鍵：優於業界薪資、尊重感謝員工、具吸引力福利
調查同時發現，受訪上班族在同一職務的平均最長任職年資為 7 年 5 個月，與去年的 7 年 4 個月幾乎持平，也可看出多數員工對於大環境的不確定，依舊會選擇觀望，不會貿然離開目前的工作岡位。
至於該如何降低人員流動率並留住人才？上班族最重視的條件依序為「優於業界的薪資水準」（77.6%）、「老闆能尊重並感謝員工付出」（68.9%）、「提供具吸引力的員工福利」（62.1%）；而「同事之間相處愉快」（53.3%）以及「在工作與生活中取得平衡」（52.4%）也同樣是不少上班族認同的留才因素，顯示除了薪資之外，職場文化與制度設計同也是關鍵。
最想投入的行業排名：資訊科技業／金融業
哪個產業是 2025 年上班族的熱門選項？結果顯示「資訊科技業」與「金融業」，依舊蟬聯首選，黃若薇認為，這和近年 AI、雲端、資安與半導體相關應用持續擴張息息相關，進入資訊科技業，等於站在產業升級的第一線，即使工作強度不小，但高薪資、能快速累積專業資本，仍讓不少人願意承擔壓力換取長期競爭力；另外，在市場不確定性升高、關稅與國際政經變數頻仍的情況下，由於金融業的制度完整、法規明確，成為許多上班族眼中「較穩定」的產業。而金融機構普遍具備穩定獲利模式、明確升遷制度與完整福利，加上年終獎金、退休制度仍具吸引力，使金融業持續是上班族心目中的熱門行業。
透過持續辦理幸福企業頒獎典禮，1111 人力銀行期望將真正照顧員工、重視職場友善與永續經營的企業清楚呈現，一方面讓企業的努力被看見，另一方面，透過公開金獎與婚育友善的標章，求職者能在平台上快速辨識，作為求職與轉職的重要參考依據。同時也帶動改善就業市場風氣，促進企業與人才之間有更良性的選擇，為台灣職場注入長遠而穩定的發展動能。
註：為了解上班族心目中理想企業的福利，1111 人力銀行進行「上班族職場幸福感調查」，針對上班族會員隨機抽樣，調查時間 2025 年 11 月 28 日到 2026 年 1 月 2 日，有效樣本數 1,203 份，信心水準 95%，誤差值為正負 2.97 個百分點。
雄獅旅遊第三度榮獲幸福企業肯定，構築休閒娛樂行業職場典範
雄獅旅遊繼 2019 年、2023 年獲得「幸福企業」肯定，再度展現產業領頭羊的實力，在「2025 幸福企業」大選中，不僅奪下休閒娛樂類「金獎」，更獲得「生育獎勵表彰」殊榮。除了反映出雄獅在疫情後依然穩健經營，更在員工福利、職涯發展及友善家庭政策上持續精進。
雄獅旅遊在 「2025 幸福企業」大選中，不僅奪下休閒娛樂類「金獎」，更獲得「生育獎勵表彰」殊榮。圖片來源｜雄獅旅遊提供
重新定義「幸福企業」：福利之外，還要「看得到未來」
雄獅旅遊副總經理湯智堯指出，公司對幸福職場的定義並非破碎式的給予，而是著重在長期的制度設計，並將「成長空間」視為幸福職場的核心，致力於打破地域的職涯限制。
「雄獅已在全球北美、日本、泰國、紐澳及倫敦等主要旅遊市場完成佈局，同仁的職涯發展就不會侷限在台灣單一市場，而是有更寬廣的跨國視野與歷練機會。」除了海外派駐的國際舞台，集團的多角化經營也提供了豐富的跨域成長路徑。
湯副總提及，雄獅集團橫跨了旅遊、通運、科技、保險及餐飲等多元領域，當同仁在不同人生階段出現不同需求時，不一定要離開集團，而是可以在體系內尋找匹配的發展機會。他說：「我們希望讓優秀同仁在集團擴展的過程中，看得到公司的成長，且看得到自己的未來。幸福的職場，不完全是公司提供了多少福利，更重要的是：這是不是一個被尊重、被信任，並且能成長、看得見未來的企業。」
為了讓員工更具有長期的安心感，雄獅自 2024 年起啟動了「員工持股信託」制度，由員工與公司以 1:1 的配比提撥資金購買公司股票，讓同仁從受雇者轉變為股東，共享經營成果。
此外，雄獅也從「晉升才能調薪」的傳統，建立起系統性的績效考核機制，確保大多數表現穩定的同仁每年都能獲得薪資調整。
雄獅旅遊副總經理湯智堯。圖片來源｜雄獅旅遊提供
友善家庭政策 讓「媽媽族群」職涯不按暫停鍵
本次雄獅還獲得生育獎勵表彰，湯副總指出，雄獅的員工組成男女比例約為 3：7，且女性主管占比接近七成，女性在決策層具有關鍵影響力。
針對女性同仁在生育後的轉換階段，雄獅提供了優於法規的支薪幼兒照顧假與「親職假」。這種制度允許同仁彈性調整工作時間，例如每日至多減少一小時工時以方便接送小孩。他強調：「我們希望女性同仁成為媽媽之後，她的職涯不是按下暫停鍵或停止鍵，而是能夠有順利接軌、繼續發展的狀態。」
實際上公司的育嬰留停風氣如何？看數據最清楚，雄獅隨時都有 30 至 50 位同仁處於育嬰留職停薪狀態，表示員工敢於使用福利而不須擔心職位不保。
另外，公司硬體設施也配備周全，總部設有三間哺（集）乳室，並提供冷藏冰箱與奶瓶消毒鍋；在外部支援方面，更與東森 YOYO 幼兒園簽訂特約合作，減輕員工的托育負擔。
導入 AI 與數位轉型 降低庶務負擔、賦予工作更高價值
針對數位轉型的浪潮，湯副總在訪談中強調，雄獅已不再定位為傳統旅行社，而是期許成為「科技引領的企業」，由董事長親自帶領，鼓勵同仁將科技導入日常工作。
湯副總補充，「旅遊業是極度耗費人力且高壓的產業，同仁常需因時差或出入境業務犧牲休息與家庭生活；因此我們導入 AI 的核心目標是為了降低同仁的行政庶務負擔。」將餘力投入在 AI 無法取代、具備更高價值的旅遊設計與服務品質上。儘管目前仍處於嘗試與轉型的辛苦階段，但這項策略不僅是為了提升競爭力，更是為了讓員工能平衡工作與生活品質，從而對自己的專業感到自豪。
今年獲得「幸福企業」金獎對雄獅而言，不僅是一份榮譽，湯副總認為更是展現「對人才長期經營的責任承擔」，雄獅將持續改善彈性工時與遠距辦公的可能性，為旅遊產業樹立更具韌性與溫度的職場標竿。
雄獅旅遊對於「幸福企業」的定義著重在長期的制度設計，並將「成長空間」視為幸福職場的核心，致力於打破地域的職涯限制。圖片來源｜雄獅旅遊提供
