1111攜手資策會 將發布2027未來人才白皮書

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1111攜手資策會共同舉辦「職場AI力」調查，全面解析臺灣AI人才現況與未來關鍵能力。（圖／1111人力銀行攝）



COMPUTEX 2026於上周落幕，今年大會以「AI Together」為主題，聚焦AI從技術展示正式走向產業應用階段。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更在演講中直言，「AI is now useful（AI現在已真正派上用場）」，並強調未來不會是「AI取代人類」，而是「會使用AI的人，取代不會使用AI的人」，顯示AI能力已從科技圈熱門話題，逐漸成為各行各業不可或缺的職場基本能力。

看準AI人才需求快速升溫，1111人力銀行攜手財團法人資訊工業策進會(資策會)共同舉辦「職場AI力」調查，從AI趨勢到職場應用，全面解析臺灣AI人才現況與未來關鍵能力，並預告將於2026年11月發布《2027未來人才白皮書》，提供臺灣產業與人才接軌AI浪潮的重要參考方向。

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根據1111人力銀行資料庫顯示，2023到2025年，應徵AI領域相關職缺的人數大幅成長102.9%，光是2026年第一季應徵人數就已達去年一整年的4成；而在供給端，今年第一季AI領域相關工作機會數，將近3萬5千筆，已達前年(2024年)的9成。顯示市場對AI人才的需求依然強勁，且求職者競爭也更趨激烈。

面對AI浪潮，企業端的求才需求已從「觀望」轉向「迫切」。1111人力銀行調查顯示，目前企業最急需的三大AI人才分別為：AI基礎架構與運維人才(37.24%)、AI資安倫理與治理人才(33.15%)，以及AI商業與戰略人才(30.89%)。更有超過4成企業預期，未來2-3年的AI人力需求將明顯增加，其中包括認為需求大幅增加(22.66%)及需求小幅增加(18.35%)，反映出企業正積極尋求具備核心技術實力的跨領域人才。

而面對產業的高標準，應屆畢業生已開始透過AI工具提升競爭力。根據調查，高達73.2%的受訪者認為AI工具對求職有實質幫助。在實際應用上，最常見的用途包括修改自傳(60.5%)、撰寫履歷(56.5%)模擬面試(28.9%)；受訪者普遍認為，AI在優化用字與內容表達(65.5%)及協助撰寫履歷自傳(57.6%)方面表現最為優異，甚至有27.5%的新鮮人認為，AI提供的參考答案能有效減輕面試焦慮。

時值畢業季，AI 是否會取代現有工作呢？根據調查指出，大多數新鮮人仍持審慎態度，57.4%的受訪者表示「還好／觀望中」，另有11%不太擔心、9.4%完全不擔心。然而，合計仍有22%的受訪者（很擔心14.9%、非常擔心7.1%）感到焦慮，顯示AI的快速演進已對部分新鮮人造成心理壓力。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，現今職場已進入「AI協作時代」，新鮮人若能熟練操作AI工具，不僅能解決初入職場時「無法清楚表達優勢」的痛點，更能大幅縮短求職準備時間。曾仲葳指出，雖然有57.4%的人對AI取代工作抱持觀望態度，但已有55.3%的新鮮人願意接受非本科系的工作，顯示AI工具的普及降低了跨領域就業的門檻，讓新鮮人更有勇氣挑戰多元職能。

而調查結果顯示，僅11%的受訪者認為學校培育的AI數位能力「完全可以」滿足職場所需，近六成(59.4%)認為僅能「部分滿足」，更有超過三成的新鮮人感到能力不足或完全無法應對職場需求。校園端的AI培育與產業需求存在明顯斷層，反映出校園課程更新速度難以趕上產業實戰的節奏。

為了補強落差，新鮮人展現強烈的「自主學習」意識。首選管道為線上學習平台進修(45.4%)，其次是強迫自己習慣使用AI工具(33.1%)及考取數位技能證照(23%)。此外，新鮮人對企業也抱有期待，超過8成(80.1%)受訪者最希望企業能提供「完整的培訓制度」，其次則是合理起薪(72.7%)與友善文化(52.2%)，顯見新鮮人渴望透過企業內訓來彌補學用落差。

而為了解決市場「辨識難、訓用弱」的痛點，資策會推出的「數位職能護照」，盼透過數位化、可驗證的能力指標，幫助新鮮人將自主學習的軌跡轉化為可信的履歷證明，讓企業能精準辨識具備AI治理與協作能力的即戰力人才。資策會數位教育研究所所長何玲玲表示，未來透過「數位職能護照」希望將上班族學習軌跡轉化為「可驗證的履歷導航」。

1111人力銀行與資策會的合作將持續深化AI人才標準定義。並將於2026年11月共同發布《2027未來人才白皮書》，屆時將提供具前瞻性的AI人才實戰能力指標，為臺灣產業界定義下一階段的即戰力標準。

為了解上班族對於AI職場能力與未來工作看法，1111人力銀行特地設計「應屆畢業生就業現況」調查，針對求職會員進行網路問卷，調查期間2026年5月8日至6月8日，有效份數1,039份。信心水準在95%下，正負誤差為2.99%。