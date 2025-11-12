$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。
這次Avene雅漾品牌日真的不能錯過，下殺5折起，甚至$1,111就能入手超值組，領券折$100外，只要下單就送好禮、領超贈點，登記還有機會抽皇冠行李箱（價值$9,580），滿額額外加碼其他好禮，是真的好康多到數不清。要補貨、想入手，一定要把握11/12-11/14活動期間手刀帶回家。
💥11/12 Avene雅漾品牌日 搶便宜完整攻略💥
★ 全館1元加購正貨
★ 領券折$100
★ 登記就抽：皇冠行李箱（價值$9,580）
★ 不限金額送10%超贈點
★ 下單最高6件禮（總價值$2,627）
★ 下單贈：雅漾B3水感養膚乳10ML(價值$150)
★ 滿999贈：雅漾舒敏集中修護精萃10ml(價值$880)
★ 滿1399贈：活泉水150ml深呼吸卸妝組
★ 滿1800贈：SNOOPY捏捏樂盲盒(隨機款式)
★ 滿2500贈：雅漾充電盤(價值$899)
11/12 Avene雅漾品牌日下殺5折起 開搶傳送門
1.$1,111限量搶！【Avene雅漾官方直營】舒護活泉水300ml *4入組(舒緩噴霧)
原價$2,600 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,111
$1,111搶購！一省就省快一千五。如果你是敏感肌，真的很難不愛上雅漾活泉水。細緻的水霧噴上臉，能快速、明顯的感覺到皮膚被安撫下來。像是熬夜隔天、換季乾癢、或曬太久的時候，用Avene活泉水都很有用。它不是那種立刻變亮的保養品，但能讓肌膚每天都很穩定，這就是它最迷人的地方。而且11/12-11/14期間還有限時下殺43折，一瓶只要$277（原價650），不愧是市場最低價，真的超級划算。
2.限時5折！【Avene雅漾官方直營】醒膚緊實彈力霜50ml 二入組(潤澤保濕霜)
原價$2,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,480
限時下殺5折！如果你是那種容易乾到卡粉、或一到換季就脫皮的人，這瓶Avene醒膚緊實彈力霜會是很穩的日常保養選擇。它的質地比一般保濕霜稍微厚一點，但延展性很好，推開後會留下一層柔潤的保護感，不油不悶。長期用下來，臉的乾紋和緊繃感會明顯減少，妝感也更服貼。如果你是乾肌或熟齡膚質，很推薦用雅漾緊實彈力霜，正好現在下殺5折，還有不限金額送10%超贈點、下單就送好禮等超多活動，完全就是最佳入手的好時機，怎麼能錯過。
3.$1,111限量搶！【Avene雅漾官方直營】24H保濕水凝霜50ml 二入組(多效能亮霜)
原價$2,560 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,111
$1,111限時限量價！手慢就沒了。Avene 24H保濕水凝霜，主打全天候保濕與亮膚功效，質地清爽又保濕，吸收超快不黏膩，上妝前擦這瓶能讓底妝更服貼。如果你是敏感肌或乾肌，正在找一瓶能穩定膚況、又能長效保濕的神奇保養好物，這瓶一定要搶。11/12-11/14期間，限量下殺43折，只要$1,111，除此之外只要下單就能拿好禮、抽好禮、送10%超贈點，手慢這些好康就沒了。
4.限時5折！【Avene雅漾官方直營】24H全效活泉保濕精華乳清爽型40ml二入組(清爽保濕)
原價$1,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$980
限時下殺5折，只有三天！這款雅漾24H全效活泉保濕精華乳，是許多人口中的穩膚神隊友。質地輕盈卻保濕力滿分，擦起來沒有負擔感，對容易出油、又怕黏膩的膚質特別友善。不管是冬天換季，還是夏天待在冷氣房都很適合。正好碰上雅漾品牌日，限時下殺5折外，還有下單就拿好禮、抽好禮、送10%超贈點等超多好康，完全就是囤貨最佳好時機。
5.限時5折！【Avene雅漾官方直營】全效極護亮顏防曬乳SPF50+30ml 二入組(潤色素顏霜)
原價$1,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$980
限時下殺5折，快閃超值價，錯過一定會很嘔。這支Avene防曬乳會紅不是沒道理，因為它不只是防曬，還有潤色效果，自然不死白外，能淡化蠟黃、提亮氣色，超級神奇。出門的時候不用化妝，簡單擦Avene防曬乳就夠，很適合愛美的懶人們。而且現在正好是雅漾品牌日，11/12-11/14限時超多好康，不只可以用下殺5折超低價入手外，只要下單就能拿好禮、抽好禮、送10%超贈點，想回購、囤貨的手速要快！
6.限時72折！【Avene雅漾官方直營】雅漾瞬透保濕精萃二入組(保濕精華液)
原價$2,350 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,690
除了限時下殺72折，還能領券再折$100。這瓶雅漾瞬透保濕精萃，是許多乾肌與敏感肌在換季時的必備急救款。擦上去幾乎瞬間吸收，能讓乾燥的肌膚立刻恢復柔軟。Avene保濕精華液裡面，有雅漾活泉水與玻尿酸雙重保濕成分，這也是為什麼這款這麼厲害的原因。雅漾品牌日有限時下殺，趁現在下單除了有72折外，還能領券再折$100、好禮直接拿等，好康多到說不完，想入手要快，錯過就沒了。
7.限時5折！【Avene雅漾官方直營】B3彈力撫紋眼霜15ml二入組
原價$3,360 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,611
相當於買一送一！限時5折真的好好買。這款雅漾眼霜屬於那種，溫和又實在的類型。這款眼霜保濕度剛剛好，成分裡有維他命B3和Avene活泉水，能讓眼周穩定、放鬆。如果你是眼下出現小細紋的人，這條眼霜真的很好用，清爽、保濕、又修復。最重要的是現在剛好是雅漾品牌日，11/12-11/14下殺5折，等於買一送一超划算，領券再折$100外，還能拿小禮物、超贈點等，省上加省，怎麼可能不心動？
8.市場最低價！【A-DERMA艾芙美官方直營】新葉益護佳舒敏霜200ml
原價$1,280 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,180
皮膚容易乾癢、泛紅用它就對了。主打燕麥新葉萃取成分，能幫助舒緩乾燥，讓整體皮膚穩定下來。很多人習慣在洗澡後或季節交替的時候用，保濕力剛好、不厚重，而且全家人都能一起用。艾芙美舒敏霜容量還算實在，放在家裡當日常護膚非常適合。趁11/12-11/14期間，限時下殺市場最低價，領券再折$100，還能額外領超贈點、拿禮物等，好康多到數不清。這次錯過沒買到，一定會後悔。
其他人也在看
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
本週財神爺點名了！3星座正偏財全面爆發 投資「買啥都賺」像開掛
水瓶座：創意變現賺大錢，收入翻倍水瓶座本週的創意特別值錢！可能是設計方案被採用拿到高額設計費，或是文章爆紅獲得巨額流量分成，也可能是發明被投資人看中得到投資。如果有做自媒體、電商、設計等副業，會迎來爆發期，收入可能超過主業工資，大賺一筆。水瓶座本週投資運...CTWANT ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 5 小時前
聖誕交換禮物神隊友！$1000 預算買到名牌/限量品，二手競標攻略大公開
當聖誕鐘聲響起，空氣中充滿了節慶氣息時，你的腦中是不是也響起了警報：「交換禮物到底要送什麼？」尤其當預算被限制在 $500 到 $1000 之間時，要送出有創意、有質感，同時又不淪為「地獄禮物」的聖誕禮物，簡直是年度挑戰！傳統賣場的制式商品總是缺乏驚喜感，很難找到高 CP 值禮物。但今年，你可以當聖誕派對上的**「禮物神隊友」！我們將教你如何運用 Yahoo 拍賣的競標模式，將小預算發揮出大價值，用智慧為朋友挑選到高 CP 值的限量品**。Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：11/11瘋搶機票飯店$11起、六福村/香港迪士尼/釜山Pass/關西周遊券買1送1、CK全年最殺2折up...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，尤其在1111折扣最深的這一天，不少品牌更是推出加碼好康，Trip.com限量機票、飯店$11起；Klook、KKday加碼人氣票券買1送1；小米滿額再加碼500禮券...「揪愛Mei」整理了36家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
財神爺在找你！ 大樂透上看6.2億 「4生肖」別拱手讓人
大樂透頭獎連15摃！上週五（7）日台彩大樂透114000103期頭獎得主依舊從缺，幸運兒還沒出現！預估週二（11）日開獎的第114000104期大樂透頭獎累積金額預估上看6.2億元，快買張彩券試試手氣，或許財神爺正在找你！社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，這期「4生肖」有機會成為頭獎幸運兒，並提供「5大旺財法」快看！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
北北基桃不同調！桃園全市停班停課 7百貨、賣場照常營業
因應鳳凰颱風來襲，全台今（11日）多處停止上班上課，然而過往曾說要配合一日生活圈做出共同決策的北北基桃，這次也再度不同調，僅桃園市全市停班停課，讓家住桃園的民眾可以安心防災；儘管如此，桃園多家百貨、商場今仍表示會正常營業。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
今彩539開獎了！11/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114273期開獎，中獎號碼為31、05、19、34、39，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
韓查陸山寨品！飾品重金屬超標 Labubu假貨含344倍塑化劑
雙11和美國「黑色星期五」購物節將近，不少消費者摩拳擦掌，準備搶便宜。但網購千萬得當心，南韓近期針對海外電商、直播平台販售的仿冒品，展開大規模取締，今年上半年查獲了60.6萬件山寨品，其中有95%來自中國大陸。進一步抽查檢測後發現，部分金屬飾品的鉛和鎘含量，超出安全基準5500倍以上。而在盜版「Labubu」玩偶中，則驗出超標344倍的塑化劑。TVBS新聞網 ・ 1 天前
冬季皮膚乾癢藏危機！ 醫盤點保濕重點與3大錯誤習慣
隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。NOW健康 ・ 1 天前
小孟老師運勢／雙子座快去買禮物！3星座桃花開了
生活中心／綜合報導今日是11月12日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他建議雙子座購買溫馨禮物，對於感情運有所幫助，3星座也迎來好進展，獅子座曖昧指數攀升，巨蟹座的愛情桃花增加，金牛座感情也受到照顧。民視 ・ 2 小時前
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期EBC東森新聞 ・ 15 小時前
雙11速食優惠來了！麥當勞爽嗑雞塊 蛋塔、披薩只要11元
為搶攻雙11商機，各大速食店業者紛紛祭出超狂優惠，其中必勝客於11月11日當天上午10時起推出「6吋個人比薩11元」、「9吋小比薩111元」等優惠；麥當勞APP也推出「1111狂饗盛典」，有9款人氣商品限時特價，只要1111點M Point即可兌換。中天新聞網 ・ 1 天前
【2025週年慶】蔡依林、妮可基嫚也愛用！熬夜肌必買清單：SK-II、肌膚之鑰、怡麗絲爾、醉象組合太超值
別擔心，一年一度的「週年慶」就是你最強大的急救站！精選4款專為「熬夜肌」打造、能讓皮膚快速亮起來的超值保養組合，從經典神仙水到天后愛用款，趁折扣季把肌膚快速「回魂」到最佳狀態！SK-II PITERA™ 晶透奇肌套裝組│三大明星產品＋限定版晶透小熊說到速效透亮，怎能少了S...styletc ・ 4 天前
iHerb雙11優惠！養生保健指南！流感肆虐別輕忽免疫力：寶乖亞、維他命C、蜂膠、益生菌...破30萬好評保健品限時74折！養生茶飲、上班族紓壓好物一次看
入秋後早晚溫差加大，免疫力一不小心就下滑，偏偏最近流感病毒活躍，更得處處用心，做好第一道防線！iHerb現正推出健康補劑、運動保健輸碼8折的限時優惠，破30萬好評的人氣維他命、益生菌、魚油、蜂膠...一款比一款生火！還有秋季必備的養生茶飲、草本茶等各類紓壓飲品，同樣大受歡迎，訂單滿額享免運、最快一週送達！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
搶搭普發1萬商機 高雄漢神百貨祭「GIVE ME FIVE 好康五重送」
配合政府全面普發1萬政策，高雄漢神百貨為了回饋長期支持的消費者，特別於11月12日起推出「GIVE ME FIVE 好康五重送」加碼優惠活動，推出五重滿額回饋禮，從餐飲券到設計師生活好物、熱門展覽門票一應俱全，誠意十足。活動期間，只要於館內單筆消費達指定金額，即可享有指定好禮，包括單筆滿1萬元送100元週年慶餐飲券、單筆滿2萬元送設計師款馬克杯、單筆滿3萬元送童趣造型乾髮帽、單筆滿4萬元送漢神點數60點、單筆滿5萬元送哆啦A夢展覽門票1張，贈品數量有限，送完為止，讓消費者買得開心，也能享有實質回饋。中時財經即時 ・ 1 天前
威力彩開獎了！11/10中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114090期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為28、31、29、32、12、06，第二區為04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前