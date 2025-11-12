$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇

限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。

這次Avene雅漾品牌日真的不能錯過，下殺5折起，甚至$1,111就能入手超值組，領券折$100外，只要下單就送好禮、領超贈點，登記還有機會抽皇冠行李箱（價值$9,580），滿額額外加碼其他好禮，是真的好康多到數不清。要補貨、想入手，一定要把握11/12-11/14活動期間手刀帶回家。

廣告 廣告

Avene雅漾限時下殺5折起，指定組$1,111限量搶。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥11/12 Avene雅漾品牌日 搶便宜完整攻略💥

★ 全館1元加購正貨

★ 領券折$100

★ 登記就抽：皇冠行李箱（價值$9,580）

★ 不限金額送10%超贈點

★ 下單最高6件禮（總價值$2,627）

★ 下單贈：雅漾B3水感養膚乳10ML(價值$150)

★ 滿999贈：雅漾舒敏集中修護精萃10ml(價值$880)

★ 滿1399贈：活泉水150ml深呼吸卸妝組

★ 滿1800贈：SNOOPY捏捏樂盲盒(隨機款式)

★ 滿2500贈：雅漾充電盤(價值$899)

11/12 Avene雅漾品牌日下殺5折起 開搶傳送門

👉點此進入

1.$1,111限量搶！【Avene雅漾官方直營】舒護活泉水300ml *4入組(舒緩噴霧)

原價$2,600 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,111

$1,111搶購！一省就省快一千五。如果你是敏感肌，真的很難不愛上雅漾活泉水。細緻的水霧噴上臉，能快速、明顯的感覺到皮膚被安撫下來。像是熬夜隔天、換季乾癢、或曬太久的時候，用Avene活泉水都很有用。它不是那種立刻變亮的保養品，但能讓肌膚每天都很穩定，這就是它最迷人的地方。而且11/12-11/14期間還有限時下殺43折，一瓶只要$277（原價650），不愧是市場最低價，真的超級划算。

$1,111快閃價 點我搶

$1,111限時限量超值價，換算下來一瓶只要$277（原價650），當然要搶起來啊！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.限時5折！【Avene雅漾官方直營】醒膚緊實彈力霜50ml 二入組(潤澤保濕霜)

原價$2,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,480

限時下殺5折！如果你是那種容易乾到卡粉、或一到換季就脫皮的人，這瓶Avene醒膚緊實彈力霜會是很穩的日常保養選擇。它的質地比一般保濕霜稍微厚一點，但延展性很好，推開後會留下一層柔潤的保護感，不油不悶。長期用下來，臉的乾紋和緊繃感會明顯減少，妝感也更服貼。如果你是乾肌或熟齡膚質，很推薦用雅漾緊實彈力霜，正好現在下殺5折，還有不限金額送10%超贈點、下單就送好禮等超多活動，完全就是最佳入手的好時機，怎麼能錯過。

限時5折 點我搶

限時下殺5折，秋冬超推薦這瓶Avene醒膚緊實彈力霜。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.$1,111限量搶！【Avene雅漾官方直營】24H保濕水凝霜50ml 二入組(多效能亮霜)

原價$2,560 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,111

$1,111限時限量價！手慢就沒了。Avene 24H保濕水凝霜，主打全天候保濕與亮膚功效，質地清爽又保濕，吸收超快不黏膩，上妝前擦這瓶能讓底妝更服貼。如果你是敏感肌或乾肌，正在找一瓶能穩定膚況、又能長效保濕的神奇保養好物，這瓶一定要搶。11/12-11/14期間，限量下殺43折，只要$1,111，除此之外只要下單就能拿好禮、抽好禮、送10%超贈點，手慢這些好康就沒了。

限量$1,111 點我搶

$1,111限時限量價！手慢就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時5折！【Avene雅漾官方直營】24H全效活泉保濕精華乳清爽型40ml二入組(清爽保濕)

原價$1,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$980

限時下殺5折，只有三天！這款雅漾24H全效活泉保濕精華乳，是許多人口中的穩膚神隊友。質地輕盈卻保濕力滿分，擦起來沒有負擔感，對容易出油、又怕黏膩的膚質特別友善。不管是冬天換季，還是夏天待在冷氣房都很適合。正好碰上雅漾品牌日，限時下殺5折外，還有下單就拿好禮、抽好禮、送10%超贈點等超多好康，完全就是囤貨最佳好時機。

快閃價 點我搶

網友盛讚「穩膚神隊友」，雅漾24H全效活泉保濕精華乳。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時5折！【Avene雅漾官方直營】全效極護亮顏防曬乳SPF50+30ml 二入組(潤色素顏霜)

原價$1,960 ↘ 11/12-11/14快閃價$980

限時下殺5折，快閃超值價，錯過一定會很嘔。這支Avene防曬乳會紅不是沒道理，因為它不只是防曬，還有潤色效果，自然不死白外，能淡化蠟黃、提亮氣色，超級神奇。出門的時候不用化妝，簡單擦Avene防曬乳就夠，很適合愛美的懶人們。而且現在正好是雅漾品牌日，11/12-11/14限時超多好康，不只可以用下殺5折超低價入手外，只要下單就能拿好禮、抽好禮、送10%超贈點，想回購、囤貨的手速要快！

快閃價 點我搶

Avene防曬乳限時下殺5折，等於買一送一超划算，這麼好康怎麼可能放過。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.限時72折！【Avene雅漾官方直營】雅漾瞬透保濕精萃二入組(保濕精華液)

原價$2,350 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,690

除了限時下殺72折，還能領券再折$100。這瓶雅漾瞬透保濕精萃，是許多乾肌與敏感肌在換季時的必備急救款。擦上去幾乎瞬間吸收，能讓乾燥的肌膚立刻恢復柔軟。Avene保濕精華液裡面，有雅漾活泉水與玻尿酸雙重保濕成分，這也是為什麼這款這麼厲害的原因。雅漾品牌日有限時下殺，趁現在下單除了有72折外，還能領券再折$100、好禮直接拿等，好康多到說不完，想入手要快，錯過就沒了。

快閃價 點我搶

乾肌、敏感肌的換季急救款，Avene保濕精華液限時下殺72折。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限時5折！【Avene雅漾官方直營】B3彈力撫紋眼霜15ml二入組

原價$3,360 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,611

相當於買一送一！限時5折真的好好買。這款雅漾眼霜屬於那種，溫和又實在的類型。這款眼霜保濕度剛剛好，成分裡有維他命B3和Avene活泉水，能讓眼周穩定、放鬆。如果你是眼下出現小細紋的人，這條眼霜真的很好用，清爽、保濕、又修復。最重要的是現在剛好是雅漾品牌日，11/12-11/14下殺5折，等於買一送一超划算，領券再折$100外，還能拿小禮物、超贈點等，省上加省，怎麼可能不心動？

快閃價 點我搶

限時5折真的好好買，相當於買一送一，怎麼可能放過。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.市場最低價！【A-DERMA艾芙美官方直營】新葉益護佳舒敏霜200ml

原價$1,280 ↘ 11/12-11/14快閃價$1,180

皮膚容易乾癢、泛紅用它就對了。主打燕麥新葉萃取成分，能幫助舒緩乾燥，讓整體皮膚穩定下來。很多人習慣在洗澡後或季節交替的時候用，保濕力剛好、不厚重，而且全家人都能一起用。艾芙美舒敏霜容量還算實在，放在家裡當日常護膚非常適合。趁11/12-11/14期間，限時下殺市場最低價，領券再折$100，還能額外領超贈點、拿禮物等，好康多到數不清。這次錯過沒買到，一定會後悔。

快閃價 點我搶

皮膚容易乾癢、泛紅用舒敏霜就對了。（圖片來源：Yahoo購物中心）