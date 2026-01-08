112年國人癌症時鐘再快轉！肺癌連3年居首 每3分48秒一人罹癌
衛生福利部國民健康署今（12/30）公布最新「112年國人癌症登記報告」，數據顯示，國人癌症時鐘持續快轉，新發癌症人數達13萬8,051人，較前一年度增加7,758人，平均每3分48秒就有1人被診斷罹癌。
其中，肺癌連續第三年蟬聯新發生人數首位，大腸癌緊追在後。隨著人口高齡化與不健康生活型態的雙重夾擊，癌症已成為威脅國人健康的最大挑戰。國民健康署強調，多數癌症初期無明顯症狀，容易被忽略，政府提供五項具實證效益的公費癌症篩檢，呼籲符合條件的國人應積極參與，「早期發現、早期治療」是戰勝癌症的不二法門。
疫情後篩檢復甦 癌症發生人數呈增加趨勢
國健署癌症防治組組長謝佩君說明，癌登資料的發布需經過醫院登記、申報上傳、癌症中心整併確認等嚴謹流程，約需2年時間，台灣的發布速度與資料完整性，相較於國外需2.5至3年，已屬國際前段班。
分析112年的數據，新發癌症人數的增加，部分原因與COVID-19疫情趨緩後，民眾篩檢與就醫意願回升有關。過去僅在SARS與COVID-19疫情期間，因醫療行為受影響，癌症發生人數短暫下降，如今已回歸上升趨勢。從年齡層來看，癌症好發於50歲以上族群，佔總人數的八成四，其中又以60至79歲年齡層的增加最為顯著。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲，顯示癌症仍是中高齡族群需高度警覺的疾病。
整體而言，112年全癌症的年齡標準化發生率（每10萬人口331.3人）較前一年增加8人，呈現上下震盪趨勢；而標準化死亡率則長期呈現下降趨勢，顯示醫療進步與篩檢政策帶來正面效益。
十大癌症排名分析：肺癌三連冠 胃癌與皮膚癌序位互換
112年國人十大癌症發生人數依序為：
肺癌
大腸癌
女性乳癌
肝癌
攝護腺癌
口腔癌（含口咽、下咽）
甲狀腺癌
皮膚癌
胃癌
子宮體癌
與111年相比，最大變動為皮膚癌與胃癌的序位互換，胃癌由第8名下降至第9名，其餘排序大致相同。值得注意的是，肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、子宮體癌等的發生率仍在上升；而乳癌、肝癌與口腔癌的標準化發生率則見到下降趨勢，胃癌持平，大腸癌則為上下震盪。
男性大腸癌連14年居首 口腔、肝、胃癌發生率下降
在男性方面，112年新發癌症人數為7萬1,244人，十大癌症序位與前一年相同。大腸癌已連續14年位居男性發生率首位。可喜的是，與菸、酒、檳榔等危險因子高度相關的口腔癌、肝癌及胃癌，其標準化發生率均呈現下降。然而，在食道癌與口腔癌方面，男女發生率差距懸殊，男性分別為女性的11倍與9倍，凸顯戒除菸、酒、檳榔對男性的重要性。
女性乳癌蟬聯21年榜首 子宮頸癌退居第十
女性方面，112年新發癌症人數為6萬6,807人，乳癌發生率連續21年高居第一，但相較前一年有微幅下降，後續趨勢值得持續監控。在排序上，胃癌與子宮頸癌序位互換，子宮頸癌下降為第十名，顯示抹片篩檢的成效。肝癌與子宮頸癌的發生率亦呈下降趨勢。
分析各關鍵癌症：早期篩檢是存活率關鍵
肺癌：
發生率雖持續上升，但死亡率呈現下降，這與民眾健康意識提升，以及自111年7月起國健署推動「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢有密切關係。LDCT能有效揪出早期肺癌，數據顯示，經篩檢發現的個案有高達85%為早期（0-1期），其五年存活率可超過九成；反觀無篩檢者，診斷時僅不到四成為早期，第四期個案的五年存活率則驟降至一成多。
大腸癌：
發生率呈上下震盪，死亡率近年微幅下降。糞便潛血檢查是有效降低死亡率的利器。統計發現，經篩檢發現的個案有55%為早期，五年存活率逾九成；而未篩檢者僅不到三成為早期，晚期存活率亦僅剩一成多。
乳癌：
長期發生率雖上升，但定期接受乳房X光攝影檢查，可降低41%死亡率與30%晚期乳癌發生率。經篩檢的民眾超過六成為早期診斷，存活率佳；未篩檢者則僅約三分之一為早期。
肝癌：
肝癌的防治是台灣公衛的成功典範。受惠於B肝疫苗全面接種、B、C肝炎篩檢與藥物治療的普及，肝癌的標準化發生率與死亡率已連續10年以上呈現顯著下降。
政府擴大五癌篩檢 呼籲全民善用資源
國健署署長沈靜芬表示，癌症的發生是基因、環境、生活型態與時間累積等多重因素交織的結果，防治工作也非一蹴可幾。她強調，遠離菸、酒、檳榔，維持每日五蔬果、每周150分鐘以上運動的健康生活，是防癌的根本。
此外，善用政府提供的預防保健服務至關重要。除了HPV疫苗、成人健檢的B、C肝篩檢外，五項公費癌症篩檢更是守護健康的利器：
口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔或吸菸者，每2年1次口腔黏膜檢查。
大腸癌篩檢：45歲至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，建議每3年至少1次子宮頸抹片檢查。
乳癌篩檢：40歲至74歲婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
肺癌篩檢：具肺癌家族史或重度吸菸史之高風險族群，每2年1次LDCT檢查。
沈靜芬署長呼籲，癌症初期通常無聲無息，切勿因無症狀而掉以輕心。符合篩檢資格的民眾，應將定期篩檢視為健康生活的一部分。民眾可利用「全民健保行動快易通」APP查詢自身篩檢資格，或至國健署「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站」尋找鄰近的醫療院所。若篩檢結果為陽性或異常，務必遵循醫囑完成複診與後續治療，切勿延誤病情，才能有效提升存活率與治療效果。
◎ 圖片來源／國民健康署提供
◎ 資料來源．諮詢專家／國健署．沈靜芬署長．謝佩君組長
