112年癌症時鐘快轉14秒 肺癌連三年登10大癌症榜首

最新10大癌症出爐！衛生福利部國民健康署今天公布最新癌症登記報告，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人；10大癌症榜首連續三年由肺癌拿下，曾蟬聯15年榜首的大腸癌則續居第二。癌症時鐘則快轉14秒，每3分48秒就有一人罹癌。

（圖／國健署提供）

衛生福利部國民健康署癌症防治組長謝佩君今天在民國112年癌症登記資料分析結果記者會說明，新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人；112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲。

謝佩君指出，癌症時鐘再快轉，112年平均每3分48秒有1人罹癌，比前1年加速14秒。109年與110年癌症時鐘持平，皆為4分19秒，111年為每4分2秒就有1人罹癌。

謝佩君說，男女合計的10大癌症新發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

與111年相比，除皮膚癌和胃癌的序位互換，其餘排序與111年相同。

（圖／國健署提供）

謝佩君進一步分析，各癌症標準化發生率長期趨勢，肝癌是發生率唯一下降；乳癌、肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、子宮體癌發生率上升；口腔癌、胃癌、皮膚癌發生率持平；大腸癌發生率則是上下震盪。

對此，謝佩君說，肝癌標準化發生率連續14年下降，因為預防B、C型肝炎病毒感染、B型肝炎疫苗接種，推動B、C型肝炎篩檢，並加強民眾對帶原及感染狀況認知，以及加強B、C型肝炎陽性個案後續追蹤及治療，讓肝癌新發個案持續減少。

至於肺癌新發個案數創五年新高，從108年的新發個案1萬6233人，到112年新發個案已達1萬9986人，謝佩君說，這個現象與民眾警覺性增加有關，加上自111年起對高風險族群提供免費胸部低劑量電腦斷層篩檢，增加早期新發現個案。接受篩檢民眾中，有85.9%被診斷時為早期肺癌。

國健署長沈靜芬表示，112年癌症新發生個案數、全癌別標準化發生率皆較前1年增加，看似考試成績變差，但實際並非如此；癌症是多因素疾病，基因、環境危險因子暴露及壓力等，都可能導致細胞病變成癌細胞，累積不良生活習慣可能增加罹癌風險，防治癌症應從日常生活做起。

沈靜芬說，除了菸酒、嚼檳榔，肥胖及蔬果攝取不足都是癌症風險因子，預防癌症應養成良好生活型態，遵循每天五蔬果、規律運動；呼籲民眾積極利用國健署提供的公費服務，如接種子宮頸癌疫苗、五癌篩檢等，經過科學實證，能有效早期診斷癌症，降低死亡風險，民眾應善加利用。

