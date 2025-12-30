112年癌症統計肺癌連3年居冠 每3分48秒1人罹癌

國民健康署今天(30日)公布「112年癌症登記報告」內容，全年新發生癌症人數為13萬8,051人，比111年增加7,758人，十大癌症方面，肺癌連續3年成為新發生癌症人數的首位，大腸癌排第2位，女性乳癌居第3，另外，癌症時鐘又再調快，112年每3分48秒就有1人罹癌，比前一年快了14秒。

國民健康署癌症防治組組長謝佩君說明，112年十大癌症依序是肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌(含口咽、下咽)、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌，與111年相比，除了第8名的皮膚癌與第9名的胃癌序位互換，其餘排序與111年相同；若以性別分析，男性罹患的前三大癌症分別是大腸癌、肺癌、攝護腺癌，其中大腸癌已經是連續14年位居男性癌症之首，女性方面則以乳癌、肺癌、大腸癌居前三，乳癌更是連續21年成為女性癌症第一名。

謝佩君指出，若將112年與111年進行比較，112年肺癌發生人數排名第一，皮膚癌與胃癌序位互換，其餘排序同；乳癌、肝癌及口腔癌標準化發生率下降，肺癌、大腸癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及子宮體癌標準化發生率上升，胃癌標準化發生率持平。

謝佩君組長分析，透過資料可發現，全癌症標準化發生率整體呈上下震盪趨勢，112年比111年每10萬人口增加8人，標準化死亡率整體則呈下降趨勢，另外，癌症發生人數多集中於50歲以上的族群，癌症發生人數增加以60-79歲較多，39歲以下的癌症發生人數則減少較多；至於各癌症的標準化發生的長期趨勢，肝癌發生率有下降，乳癌、肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、子宮體癌發生率上升，口腔癌、胃癌、皮膚癌發生率持平，大腸癌發生率上下震盪。

國健署署長沈靜芬表示，癌症是多因素加上時間累積產生細胞病變，因此接受治療後，還需要一段時間才能控制，而預防癌症最好的方式，就是改變生活習慣如多蔬果、多運動，及定期接受癌症篩檢。

沈靜芬署長請民眾善用國健署提供的口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌五大癌症篩檢服務，透過定期篩檢，可早期發現、早期治療，同時提高存活率。