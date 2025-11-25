1125世界橘色日-「國際終止婦女受暴日」.蘭馨總會號召分會宣示反暴力

1125世界橘色日-蘭馨總會號召全台分會宣示反暴力

11 月 25 日為「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW），台北市國際蘭馨交流協會為響應反暴力的訴求，北一區6個蘭馨分會聯合啟動「愛不沉默，串接橘色關懷守護網」，與全國共 45 個分會同步從南到北；從西到東；從本島到離島互相以愛串聯，我們以遊行、倡議與寓教於樂的方式推動反暴力意識，展現臺灣社會對終止家庭暴力、終止性別暴力與反毒害的持續關注與決心。

本次北一區行動以「113 一通、關懷馬上通 攜手反暴力 你我不缺席」為年度主題，由國際蘭馨總會前總監鄭李錦珠女士率隊，台北市會、美倫會、花蓮縣會、女力會、女人幫會、桃園芳辰會共同參與。上午於台北天成飯店集合，還邀請到帶著披風的兔兔超人來共襄盛舉，兔兔超人創作者分享她的理念，認為每個人都有獨一無二的光，平凡的人可以不平凡，希望讓每個人的光被點亮，照亮這個世界。

在遊行活動之前，牧恆教育「野點子俱樂部」蜥蜴老師，在現場分享怎麼打造健康的親子互動，也透過遊戲，讓孩子有自信、有力量、有主見、有內在的穩定感，並在《在婦幼教育點起一盞燈》講座中，強調教育與陪伴的重要性。活動中蘭馨總會與全國分會同步點亮希望之光，正式啟動橘色倡議行動，振臂高呼口號，呼籲全民重視反暴力的議題。

台北市國際蘭馨交流協會張婷婷會長與國際蘭馨協會施秉慧總監及台北美倫會李惠暄會長同為執業律師，共同以專業協助公益的推動。張婷婷指出，人民有免於恐懼的自由，這也是《世界人權宣言》的基本核心價值，而性別暴力與家庭暴力的議題攸關社會整體安全，自 MeToo 運動後，更多傷害被看見，需要大家共同站出來捍衛自己的權利。民眾如果遇到暴力情形，應立即撥打 113 保護專線尋求協助。

台北市國際蘭馨交流協會未來將持續秉持初衷，女人幫助女人，推動反暴力、反毒害的倡議，守護我們的家園，並且支持女性以教育翻轉生活，實現自己的夢想，期待與各界攜手打造更安全與平等的美好環境。