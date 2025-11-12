1129安南醫院》秋冬防猝死！小心主動脈剝離瞬間奪命
【NOW健康 編輯部／台南報導】「主動脈剝離」生死一瞬間！台南市安南醫院醫療副院長陳偉華醫師提醒，這類急性心血管疾病，發作時從劇烈胸痛到休克可能只在幾分鐘內。尤其是高血壓、糖尿病或高血脂患者，更是高風險族群，任何忽視或延誤就醫，都可能導致生命危險。
為了讓民眾更了解如何守護心臟健康，台南市安南醫院將於 2025年11月29日（六）下午2點（1點半開始入場）至4點半，邀請安南醫院醫療副院長陳偉華醫師跟大家分享，如何控制高血壓、心血管疾病、瓣膜性心臟病治療方式，以及主動脈剝離的預防之道。專業講解，帶大家掌握守護心臟健康的關鍵！
健康公益講座全程免費入場。活動時間從下午2點至4點半，下午1點半開放入場，講座地點位於臺南市立安南醫院第一醫療大樓11樓國際會議（709台南市安南區長和路二段66號11樓）。座位名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，儘速完成報名。
有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名：
▸線上報名：請填寫報名表單 https://reurl.cc/5brzEv
▸電話報名專線：撥打（02）2391-0360轉報名組分機19（請於平日9:00-18:00上班時間來電）。手機0909-510-990
活動報名頁面：https://healthmedia.com.tw/event_detail.php?id=140
核稿編輯：詹舒婷
