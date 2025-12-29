113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

台北醫學大學可用資金約為負1.2億元，校方說明，教育部現行財務指標僅以學校為計算基礎，未納入附屬醫院盈餘回饋學校運用之現金。圖／聯合報系資料照片

教育部大專校院校務資訊公開平台今日更新數據，除了114學年註冊率外，今也更新113學年度全台大專校院可用資金。統計指出，可用資金為負數的私校有3所，為台北醫學大學、中信金融管理學院、大漢技術學院。可用資金最多的大學為國立台灣大學，可用資金約110.3億元，第2、3名則分別為私立的慈濟大學與明志科技大學。

根據教育部最新公布數據，全台大專校院113年度可用資金最多的仍是台灣大學，約110.3億元；其次為慈濟大學約68.5億元、明志科技大學約65.5億元。

國立大專校院的部分，在台灣大學之後，可用資金數量依序為國立高雄科技大學約50.4億元、國立台中科技大學約33.4億元。私立大專校院的部分，在明志科大之後為亞東科技大學約58.2億元、逢甲大學約47.5億元。

另一方面，全台有3所學校可用資金為負，分別為大漢技術學院、中信金融管理學院及台北醫學大學。其中，大漢技術學院在今年8月已停辦，其可用資金數約為負873萬元；中信金融管理學院可用資金數約為負1965萬元。

台北醫學大學可用資金數約為負1.2億元，對此，校方表示，教育部現行財務指標僅以學校為計算基礎，未納入附屬醫院盈餘回饋學校運用之現金，且近年來學校及附屬醫院因硬體建設相關支出與借款，全數帳列於學校，故無法完整呈現北醫整體財務狀況。

北醫大說明，學校近年舉債指數均符合教育部規範的5以下，113學年度舉債指數為0.87；此外，北醫體系近年持續提升教職員工薪資與福利，並穩定投入學生教學與學習資源，整體經營審慎、財務結構穩健，運作無虞。

