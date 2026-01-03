113年工廠校正營運表現 桃園工業產值再創全國新高

一一三年工廠校正營運表現，桃園工業產值四兆四千五百八十九億元再創全國新高。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

根據主辦單位經濟部統計處一一四年十二月中旬工廠校正及營運調查統計，桃園市一一三年工廠營業收入總額逾四兆四千五百八十九億元，較前一一二年的四兆零七百三十五億元，增加三千八百五十四億元，成長率將近 百分之九點五，大幅領先其他五都，顯示桃園市作為全台製造業基地的核心價值與市場競爭力。

另在反映未來生產潛力的「當年固定資產增購金額」方面，桃園市一一三年投入高達二千六百八十四億元，相較於一一二年的二千三百九十四億元 ，增加了二百九十億元；在就業貢獻方面，一一三年底桃園市工廠員工總數達五十四點八萬人，高居全國首位，為全台家庭提供穩定的就業機會。

經發局三日說明，桃園產業鏈完整且多元、人才豐沛、交通便利、物流暢旺，為企業投資首選，為持續提升桃園工業競爭力與投資環境，市府設立有「桃園投資服務中心」，推動一站式投資服務，提供企業從「覓地、建廠擴廠、覓才、覓財、營運、轉型研發到開拓新商機」等各階段協助，簡化行政流程，吸引更多國內外資金與技術進駐，持續強化桃園工業競爭力。