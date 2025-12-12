113年工廠營收年增7.4% 研發經費創歷年新高

（中央社記者曾筠庭台北12日電）全球AI及高效運算需求升溫，帶動台灣製造業供應鏈回溫。經濟部今天公布工廠校正及營運調查初步統計，113年工廠營收達新台幣21.9兆元，年增7.4%，規模為歷年次高，僅次於111年22.3兆元；同時，廠商投入研究發展費用達9486億元，續創歷年新高。

經濟部統計處今天發布114年工廠校正及營運調查初步統計，針對全台9萬7760家已辦理登記工廠（含特定工廠9687家），於114年6月20日啟動年度校正，經確認營運中工廠為9萬3564家。

廣告 廣告

統計顯示，113年工廠家數較112年增加1.5%，員工人數約291.9萬人，略減0.1%。營業收入方面，受到AI、高效能運算及雲端市場需求強勁，資訊電子供應鏈拉動整體營收成長，全體工廠營收達21.9兆元，年增7.4%。

依行業別觀察，電子零組件業營收6兆2703億元，占28.7%居冠；電腦電子產品及光學業營收首度突破2兆元，達2兆4457億元，占11.2%居次；金屬製品業則以1兆7563億元位列第3。化學材料及肥料、石油及煤製品、機械設備、基本金屬與食品飼品等行業同樣維持兆元規模。

與112年相比，統計處指出，資訊電子供應鏈在AI和雲端應用需求推升下營收顯著成長，其中電子零組件業與電腦電子產品及光學業分別增加約5968億元與5963億元，成為主要成長動能。不過，其他運輸工具及零件業因客戶持續調節庫存減少637億元；石油及煤製品業亦受到國際油價下滑及需求不如預期影響，減少365億元。

投資方面，統計處指出，113年固定資產增購2兆1748億元，年增21.9%。以電子零組件業增加3111億元或年增30%最多。金屬製品業、機械設備業及電腦電子產品及光學業也各增加超過百億元。

另外研發投入也持續攀高，統計處表示，113年有8101家工廠進行研發，占全部營運工廠8.7%；研發經費達9486億元、年增10.9%，占營收比重4.3%，雙雙創下歷史新高。電子零組件業以5768億元占比逾6成居冠，電腦電子產品及光學業以2061億元居次。

統計處表示，電子零組件業雖占全體工廠僅3.8%，但在營收、營業利益、利潤率、固定資產增購、研發支出、技術購買與技術銷售等指標均居全行業之首，是驅動製造業成長的重要引擎。其中113年營業利益高達1兆4596億元，占比達67.6%，利潤率達23.3%，遠高於整體製造業的10%。

從長期趨勢觀察，統計處說明，近10年工廠家數增加1萬1578家，以金屬製品業增加6298家最多；員工則增加25.9萬人，金屬製品與食品飼品業居前。營收成長則以電子零組件業10年間增加逾2兆元最多，顯示資訊電子業仍是台灣製造業最具關鍵性的核心產業。（編輯：林淑媛）1141212