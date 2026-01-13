113年度綜所稅核定補稅案件 須於115年1/26前繳納

113年度綜合所得稅申報應補稅案件，已陸續寄發核定通知書及繳款書，繳納期間為115年1月16日至26日。鑑此，財政部北區國稅局基隆分局提醒民眾留意，以免逾期繳納，加徵滯納金及利息。

基隆分局表示，113年度綜合所得稅結算申報核定補稅案件，常見補稅原因為納稅義務人短漏報所得、重複申報扶養或扶養未符合規定的其他親屬，以及列報扣除額未符合規定，例如非醫療性質的醫美整形、坐月子費、看護費等，抑或在申報醫藥費及生育費列舉扣除額時，未自行減除已受領的保險給付。

基隆分局指出，納稅人收到核定通知書及繳款書後，仍要仔細核對內容，如有疑義，可於繳納期限（115年1月26日）內，檢具相關證明文件及更正申請書向戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所申請更正；若是核定通知書及繳款書的內容無誤，納稅人則須於繳納期限內繳納，以免因逾期繳納，加徵滯納金及利息。

基隆分局提醒民眾，國稅局的補稅繳款書都是以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊的方式通知納稅義務人到自動櫃員機依指示操作繳稅，納稅義務人應注意並提高警覺，以免受騙上當，若接到電話或簡訊指示到ATM操作繳稅，可立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。