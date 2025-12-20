[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

臺中市政府都市發展局推動113年度「臺中市社區規劃師駐地輔導計畫」，攜手各領域專業社區規劃師進入社區，協助居民盤點資源、凝聚共識、發展特色，今(20)日以社區展功夫為主題，在民俗公園舉辦社規師成果展，完整呈現一年來的豐碩成果。

113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫成果展 社區展功夫-展現在地創新能量。（圖／台中市政府都市發展局）

今年計畫共有48個社區參與，涵蓋城鄉不同型態，包括農村聚落、都市屯區、山城偏鄉等。在社區居民共同參與下，社區透過工作坊、參與式討論與實地施作行動，逐步形塑屬於自身的發展藍圖，並落實於生活空間與公共活動之中。

都發局長李正偉表示駐地輔導計畫的核心精神在於「專業共創、在地實踐」，不僅提供社區發展願景規劃，更強調培力居民自主推動的能力。有社區完成專業景觀設計，結合食農教育與在地文化資源；另有社區則發展出在地故事文創規劃、結合趣味景觀模式，增加網美打卡帶動地方旅遊商機與地方居民凝聚力。

透過社區規劃師的陪伴，社區能逐步累積「自我規劃、自我經營、自我發展」的能力，達到永續經營的目標。未來都發局將持續推動相關政策，讓臺中成為兼具生活品質與社區活力的幸福城市。

今日活動亦有立法院副院長江啟臣團隊代表、立法委員黃建豪團隊代表、市議員曾朝榮本人、沈佑蓮議員代表、謝家宜議員代表、陳成添團隊代表出席共襄盛舉。

