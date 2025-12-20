113年消防特考班結訓成果展 明（115）年1月分發各縣市服務

▲校閱年度訓練成果，消防署署長蕭煥章勉勵全體學員，災害防救工作是一項持續不懈的崇高志業，消防人員需具備奉獻精神。

熾心所向 使命啟航 守護國人安全

【記者 高鐿玲／新北 報導】內政部消防署今（20）舉辦「113年消防特考班成果展」，署長蕭煥章勉勵消防特考班學生隊部及全體學員，災害防救工作是一項持續不懈的崇高志業，消防人員需具備奉獻精神。學員經過1年千錘百鍊的訓練後成長茁壯，今日實地演練展現訓練成果，期許明（115）年1月分發到各縣市服務，將所學的救災技能融入日常，以「專業」與「熱忱」，共同守護國人生命及財產安全。

廣告 廣告

蕭煥章指出，今年7月丹娜絲颱風後南臺灣豪雨肆虐，9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖事故，皆急迫且造成複合式災害；今年9月17日至19日的國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，模擬琉球海溝發生規模8.5地震引發海嘯災害進行實地演練，昨(19)日臺北火車站及北捷中山站煙霧彈傷人事件，都凸顯防救災的急迫，更需要不斷充實救災救護專業，日積月累成為真實力、真本事，才能面對外來各項挑戰。

訓練中心持續培養具備「強韌體魄、高階技能、同理心態」的現代化消防員，今年啟用消防戰技訓練館、仿消防分隊、仿土石流的災害搶救訓練場等模擬訓練，累計訓練量近30萬人次，也創下歷年最高峰。另近期中央與地方政府攜手共同努力，推動「提升消防救災安全精進方案」，逐步汰購消防車及新式救災車輛與消防救災裝備等器材，強化救災量能，從制度面、法制面及計畫面推進消防職務安全工作，持續精進消防安全及健康體系，充實消防同仁災害緊急應變能力，打造臺灣「全社會防衛韌性」。

消防署表示，這次成果展共17個班級、743名準消防員共同展演年度訓練成果，以「實戰模擬、科技救援、生命守護」為核心，展現出新一代消防員在各項艱難環境下的應變能力與救援技術。另結合訓練中心親子日，開放消防特考班學員、臺灣專科警察學校44期消防安全科學員親屬與周圍居民進入會場參加園遊會，並設有「斜降救援操作」、「緊急救護」、「水帶射水」、「熱體驗與濃煙情境模擬」、「VR災害模擬」及「靜態訓練紀實」等6處民眾體驗區，融入現代科技體驗各式各樣的救援環境，並學習豐富有用的防災知識，各年齡層大小朋友一起成為一日消防員，場面熱絡且溫馨。（照片消防署提供）